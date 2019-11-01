Артисты «Королевского цирка»: Кемерово для нас как дом

26 октября в Кемерове начались гастроли «Королевского цирка» Гии Эрадзе. Мы встретились с артистами шоу, поговорили с ними о творчестве, о том, как они пришли в цирк, и о личной жизни.

Труппа признается, что цирк – это больше образ жизни, нежели деятельность. Раз в полтора месяца команда собирает вещи и уезжает из одного города в другой. Артисты рассказывают, что поначалу это непривычно, но потом, спустя время, затягивает и без этого жить невозможно.

Кочевой образ жизни отражается и на романтических отношениях. Из-за частых разъездов члены коллектива находят вторую половинку среди своих.

«Отношения мы строим внутри коллектива, по-другому никак, потому что мы постоянно в разъездах, – рассказывает исполнительный директор «Королевского цирка» Элина Лазаревская – У нас много пар, которые познакомились здесь, и на сегодняшний день родилось очень много детей».

Артист-эквилибрист Алихан Алиханов рассказал, что уже в четвертый раз посетил наш город. Еще работая со своим отцом в номере «Дагестанские канатоходцы», он успел сменить три кемеровские школы. Также Алихан поделился, что ему здесь удалили гланды, пошутив, что процедура прошла успешно, так как они до сих пор не выросли обратно.

Владимир и Дарья Лекаревы, дрессировщики попугаев и розовых пеликанов рассказали, что уже были в Кемерове четыре года назад и с тех пор полюбили наш город. Они вернулись сюда в надежде встретиться со своими друзьями, говоря, что приехали как домой.

Некоторые артисты признались, что не думали о цирковой карьере. Наша землячка из Новокузнецка Якимова Анастасия, балетмейстер «Королевского цирка», рассказала, что попала в шоу к Гие как артистка балета, потому что помогала, когда не хватало девушек. А Артем Лазаревский, дрессировщик львов, в прошлом профессионально занимался волейболом.

«Если мне лет восемь назад сказали бы, что я попаду в цирк, я бы не поверил, – говорит Артем Лазаревский. - Теперь я не представляю свою жизнь без цирка, даже не просто без цирка, а без моих животных – это вся моя жизнь».