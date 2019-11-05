Календарь и расписание матчей ХК «Кузбасс» в сезоне 2019/20

Сегодня, 5 ноября, стартует чемпионат России по хоккею с мячом. Кемеровская команда « Кузбасс» свой стартовый матч сыграет с «Мурманом». Встреча пройдет в крытом модуля стадиона «Химик», начало в 18.30.

Всего в этом году в рамках национального первенства будет играть 14 клубов. Основная часть турнира завершится 27 февраля, после чего начнутся игры плей-оффа. В серию матчей на выбывание попадут восемь клубов. Четвертьфиналы и полуфиналы будут играться до двух побед, как и серия игр за третье место. А вот финал предполагает только одну игру, по результатам Финал – одна игра, которая определить чемпиона страны.

Состав команды «Кузбасс» в сезоне 2019-2020 гг.:

Вратари - Сергей Морозов (1985 г.р.), Евгений Воронков (1994); Максим Блинков (1997), Яков Гах (1998), Эдуард Сагайдак (1998);

Защитники – Павел Якушев (1980), Семён Козлов (1985), Денис Борисенко (1987), Артём Савельев (1992), Денис Горячев (1993), Данил Яковлев (1999), Яков Коленко (2000), Игорь Котляренко (2000), Андрей Хроменков (2000), Алексей Балашов (2000), Григорий Яковлев (2001);

Полузащитники – капитан команды Денис Криушенков (1984), Олег Земцов (1986), Василий Жаукенов (1988), Денис Игошин (1991), Богдан Павенский (1994), Климентий Тарасенко (1995), Владимир Каланчин (1997), Владимир Прокудин (1998), Никита Цихоня (1998), Григорий Фёдоров (1999), Кирилл Чумаков (1999), Илья Бондин (2000), Артём Репях (2000), Михаил Удовенко (2000), Константин Оборнев (2000), Михаил Москаленко (2000), Сергей Воеводский (2001), Владимир Крюков (2001), Данил Малинка (2001), Глеб Ростовцев (2001);

Нападающие – Вадим Стасенко (1982), Вячеслав Швецов (1992), Алексей Воронин (2000), Эдвард Пятов (2001), Кирилл Девятых (2001).

Главный тренер – Алексей Китьков (1982), старший тренер – Александр Тарасенко (1968), тренер по ОФП – Александр Тимошенко (1985).

Календарь игр в чемпионате России по хоккею с мячом

Домашние игры:

5 ноября 2019 года (вторник)

«Кузбасс» - «Мурман» (Мурманск)

8 ноября 2019 года (пятница)

«Кузбасс» - «Динамо-Казань»

14 ноября 2019 года (четверг)

«Кузбасс» - «Уральский трубник» (Первоуральск)

17 ноября 2019 года (воскресенье)

«Кузбасс» - «Водник» (Архангельск)

20 ноября 2019 года (среда)

«Кузбасс» - «Волга» (Ульяновск)

4 декабря 2019 года (среда)

«Кузбасс» - «Родина» (Киров)

7 декабря 2019 года (суббота)

«Кузбасс» - «Старт» (Нижний Новгород)

25 декабря 2019 года (среда)

«Кузбасс» - «Сибсельмаш» (Новосибирск)

4 февраля 2020 года (вторник)

«Динамо» (Москва) – «Кузбасс»

7 февраля 2020 года (пятница)

«Строитель» (Сыктывкар) – «Кузбасс»

10 февраля 2020 года (понедельник)

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Кузбасс»

13 февраля 2020 года (четверг)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Кузбасс»

27 февраля 2020 года (четверг)

«Енисей» (Красноярск) – «Кузбасс»

Игры на выезде:

11 ноября 2019 года (понедельник)

«Енисей» (Красноярск) – «Кузбасс»

27 ноября 2019 года (среда)

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Кузбасс»

30 ноября 2019 года (суббота)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Кузбасс»

11 декабря 2019 года (среда)

«Динамо» (Москва) – «Кузбасс»

14 декабря 2019 года (суббота)

«Строитель» (Сыктывкар) – «Кузбасс»

8 января 2020 года (среда)

«Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Кузбасс»

15 января 2020 года (среда)

«Старт» (Нижний Новгород) – «Кузбасс»

18 января 2020 года (суббота)

«Родина» (Киров) – «Кузбасс»

29 января 2020 года (среда)

«Мурман» (Мурманск) – «Кузбасс»

1 февраля 2020 года (суббота)

«Динамо-Казань» – «Кузбасс»

18 февраля 2020 года (вторник)

«Водник» (Архангельск) – «Кузбасс»

21 февраля 2020 года (пятница)

«Волга» (Ульяновск) – «Кузбасс»

24 февраля 2020 года (понедельник)

«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Кузбасс»

Кстати

Место проведения игр с участием «Кузбасса»: губернский центр зимних видов спорта стадиона «Химик», ул. Кирова, 41. Тел.: 8 (384-2) 36-77-40

Время начала домашних матчей: в будние дни в 18.30, в выходные и праздничные дни – в 13.00