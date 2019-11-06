Лучшие в стране: семья инженера разреза «Березовский» победила во всероссийском конкурсе

Инженер разреза «Березовский» Юрий Вольф, его жена Александра и дочь Валерия, победили в номинации «Молодая семья» Всероссийского конкурса «Семья года». Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце.

Юрий и Александра Вольф – обычные жители города Прокопьевска. Глава семьи работает инженером отдела материально-технического снабжения на разрезе «Березовский», а его супруга Александра преподает в Прокопьевском горнотехническом техникуме. А еще Юрий и Александра Вольф, а также их дочь Валерия, вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года».

Александра, Юрий и Валерия Вольф. ФОТО: из личного архива героев публикации.

Оба супруга по-хорошему увлечены своей работой и достигли определенных профессиональных высот. У них много общих интересов – спорт, творчество, активный отдых – ни один вечер или выходной день не обходится без интересных занятий! Вот и в этом году Вольфы решили принять участие в областном конкурсе «Семья года». На региональном этапе они стали победителями – и вышли в финал национального этапа.

В семье Юрия и Александры спорт - в почете. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

К слову, борьба за победу была нешуточной: на всероссийский конкурс было подано 353 заявки из разных регионов страны. В номинации «Молодая семья» - 70 участников, и лишь 16 из них стали победителями

Семья сотрудника разреза «Березовский» Юрия Вольфа – лучшая семья Прокопьевска, Кузбасса, а теперь и всей России!

Награду кузбассовцам вручили в Государственном Кремлевском дворце. ФОТО: ЗАО "Стройсервис"

К слову, по итогам Всероссийского конкурса издана Национальная книга-летопись «Семья года» – 2019. Она включает в себя истории семей-победителей.