2019-11-05T12:50:27+03:00
Общество

К зиме готовы: разрез «Березовский» отремонтировал сельские дороги в двух районах Кузбасса

Теперь жителям стало намного комфортней и удобней передвигаться
Ирина АВТУШКО
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Разрез «Березовский» отремонтировал сельские дороги в двух районах Кузбасса - Новокузнецком и Прокопьевском.ФОТО: Илья БЕРЕЗНЕВРазрез «Березовский» отремонтировал сельские дороги в двух районах Кузбасса - Новокузнецком и Прокопьевском.ФОТО: Илья БЕРЕЗНЕВ
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Осень – хорошее время для того, чтобы подвести итоги сделанного за летние месяцы. Жаркий период для разреза «Березовский» компании АО «Стройсервис» точно прошел не зря – предприятие за счет масштабной ремонтной кампании смогло существенно улучшить инфраструктуру поселков сразу двух районов!

Для того, чтобы привести дороги в нормативное состояние, было отгружено 10,5 тысяч тонн высокосортового щебня.ФОТО: Илья БЕРЕЗНЕВ

Для того, чтобы привести дороги в нормативное состояние, было отгружено 10,5 тысяч тонн высокосортового щебня.ФОТО: Илья БЕРЕЗНЕВ

Жители Новокузнецкого и Прокопьевского районов счастливы – теперь можно забыть про глубокие лужи, колдобины и жидкую грязь по всю ширину проезжей части. Помогли им в этом работники разреза «Березовский». По заявке районных администраций с августа по октябрь специалисты дорожной службы предприятия с помощью спецтехники отсыпали и отгрейдировали сельские дороги в поселениях Костенково, Рассвет, Березово, Калачево, Спиченково, поселке Северный Маганак, а также садовых обществах «Транспортник» и «Пруды». Для того, чтобы привести дороги в нормативное состояние, было отгружено 10,5 тысяч тонн высокосортового щебня.

В рамках социально-экономического сотрудничества разрез «Березовский» продолжит следить за дорогами и своевременно чистить их от снега.ФОТО: Илья БЕРЕЗНЕВ

В рамках социально-экономического сотрудничества разрез «Березовский» продолжит следить за дорогами и своевременно чистить их от снега.ФОТО: Илья БЕРЕЗНЕВ

С наступлением холодов работа не закончится. В рамках социально-экономического сотрудничества с Новокузнецким и Прокопьевским районами разрез «Березовский» продолжит следить за дорогами и своевременно расчищать их от снега, чтобы тысячам селян было комфортно не только летом, но и зимой.

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