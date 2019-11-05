К зиме готовы: разрез «Березовский» отремонтировал сельские дороги в двух районах Кузбасса

Осень – хорошее время для того, чтобы подвести итоги сделанного за летние месяцы. Жаркий период для разреза «Березовский» компании АО «Стройсервис» точно прошел не зря – предприятие за счет масштабной ремонтной кампании смогло существенно улучшить инфраструктуру поселков сразу двух районов!

Для того, чтобы привести дороги в нормативное состояние, было отгружено 10,5 тысяч тонн высокосортового щебня.ФОТО: Илья БЕРЕЗНЕВ

Жители Новокузнецкого и Прокопьевского районов счастливы – теперь можно забыть про глубокие лужи, колдобины и жидкую грязь по всю ширину проезжей части. Помогли им в этом работники разреза «Березовский». По заявке районных администраций с августа по октябрь специалисты дорожной службы предприятия с помощью спецтехники отсыпали и отгрейдировали сельские дороги в поселениях Костенково, Рассвет, Березово, Калачево, Спиченково, поселке Северный Маганак, а также садовых обществах «Транспортник» и «Пруды». Для того, чтобы привести дороги в нормативное состояние, было отгружено 10,5 тысяч тонн высокосортового щебня.

В рамках социально-экономического сотрудничества разрез «Березовский» продолжит следить за дорогами и своевременно чистить их от снега.ФОТО: Илья БЕРЕЗНЕВ

С наступлением холодов работа не закончится. В рамках социально-экономического сотрудничества с Новокузнецким и Прокопьевским районами разрез «Березовский» продолжит следить за дорогами и своевременно расчищать их от снега, чтобы тысячам селян было комфортно не только летом, но и зимой.