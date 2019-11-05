В поселке Белогорск откроют новую врачебную амбулаторию

В поселке Белогорск Тисульского района появится новая модульная амбулатория. Она должна прийти на смену старому зданию, у которого после недавних ураганов снесло кровлю и подтопило помещение.

По поручению губернатора Сергея Цивилева в поселке побывал его первый заместитель Вячеслав Телегин. Вместе с представителями местно администрации он встретился с жителями и обсудил ряд вопросов.

Начался визит с местной амбулатории, которая находится не в лучшем состоянии. После урагана у здания оказалась повреждена кровля, а прошедшие вслед за этим дожди подтопили помещения. После просушки работа снова возобновилась – здесь принимают пациентов участковый врач-терапевт, фельдшер, медсестры, акушерка. Однако как они, так и посетители мечтают о новых условиях. Как заверил Вячеслав Телегин, в ближайшее время в поселке появится новая модульная врачебная амбулатория, создание которой начнется уже в середине месяца. В ней будут работать лаборатория, кабинет врача-терапевта, манипуляционная, кабинет фельдшера, стоматологический кабинет, прививочная, процедурный и др. Расходы по созданию амбулатории взял на себя областной бюджет.

В числе других вопросов, которые интересовали жителей, было развитие дорожной инфраструктуры. В частности, опасение у белогорцев вызывала дорога от поселка Лесной до Белогорска, которая является частью единственной трассы, связывающей между собой Белогорск и Тисуль. Она отсыпана гравийкой и зимой во время гололеда затруднительна для движения. Замгубернатора заверил, что самые опасные ее участки будут вовремя чиститься и обрабатываться противогололедными материалами. Также по просьбе жителей на конечной остановке автобусного маршрута Тисуль–Белогорск установят новый остановочный павильон.

Во врем визита власти также проинспектировали поселковую школу, детский сад и котельную.

-Котельная к зиме готова. Наша совместная задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды жителям Белогорска. И мы будем контролировать эти процессы, а выездные встречи с населением сделаем регулярными, - отметил Вячеслав Телегин.