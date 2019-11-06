2019-11-06T11:02:28+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Бригада шахты имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» добыла рекордные пять миллионов тонн угля

Бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» первой в СУЭК добыла с начала года пять миллионов тонн угля
Яков КРЫМСКИЙ
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Бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» первой в СУЭК добыла с начала года пять миллионов тонн угля.ФОТО: АО «СУЭК – Кузбасс»Бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» первой в СУЭК добыла с начала года пять миллионов тонн угля.ФОТО: АО «СУЭК – Кузбасс»
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Отметим, что до этого пятимиллионный рубеж в истории угольной отрасли страны покорялся только бригаде Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского, также входящей в состав АО «СУЭК-Кузбасс». 2018 год данный коллектив завершил с рекордным для России показателем 5 миллионов 673 тысяч тонн.

При этом бригада Игоря Малахова уже превзошла рекорд Кольчугинского (Ленинского) рудника, установленный ей же в 2014 году на шахте имени 7 Ноября компании «СУЭК-Кузбасс». Тогда под руководством Героя Кузбасса Василия Ватокина на-гора была выдано 4 миллиона 661 тысяч тонн.

Текущий год бригада Игоря Малахова начала с окончания отработки лавы №812 на участке «Магистральный» шахты имени А.Д. Рубана, выдав на-гора за два с половиной месяца более 810 тысяч тонн. В середине апреля на шахте была введена в эксплуатацию новая лава №814 с вынимаемой мощностью пласта 4,7 метра и запасами угля 5,2 миллиона тонн угля. Скоростной переход коллектива из лавы в лаву стал возможен благодаря опережающему монтажу 175 модернизированных секций крепи JOY RS47000/650. В лавный комплект также вошел новый очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час. В общей сложности в оснащение этого забоя СУЭК вложила 1,4 миллиарда рублей.

Высокая производительность всей технологической цепочки и профессионализм горняков предприятия вывели лаву на среднемесячный уровень добычи шестьсот тысяч тонн. А в сентябре и октябре бригада добыла, соответственно, 801 и 820 тысяч тонн угля, что также является рекордными показателями для рудника.

Успешная работа коллектива Игоря Малахова способствовало тому, что в целом шахтоуправление имени А.Д. Рубана досрочно к 8 октября выполнила годовой производственный план в объеме шесть миллионов тонн угля. Сегодня объём добычи по этому предприятию, где работает еще один очистной коллектив под руководством Олега Кукушкина, приближается к семи миллионам тонн угля, из которых два миллиона тонн – сверхплановые.

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