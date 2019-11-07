Тренировка на БЕЛАЗе: российские тайбоксеры организовали спортивный флешмоб

С 5 по 11 ноября в Минске проходит Чемпионата Европы по муайтай. Однако только тренировками и состязаниями поездка для сборной России не ограничилась. Спортсмены смогли побывать на заводе БЕЛАЗ и своими глазами увидеть технику, известную по всему миру. И не только увидеть, но и потренироваться на внушительных 450-тонных карьерных самосвалах.

Сборная России по тайскому боксу приехала на Чемпионат Европы в Минск.Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

Подарок в виде экскурсии российским бойцам преподнесли концерн БЕЛАЗ и его давний и крупнейший партнер - компания «Стройсервис», которая более 15 лет поддерживает и развивает тайский бокс в масштабах России.

Спортсмены смогли побывать на заводе «БЕЛАЗ» и своими глазами увидеть технику, известную по всему миру.Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

Масштабы производства внушают уважение. Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

Примечательно, что на соревнования в Беларусь приехали сильнейшие бойцы из 36 европейских стран, но только нашей национальной сборной посчастливилось побывать на ведущем в Европе заводе по производству карьерных машин. Встреча, как отметили сами гости, была организована на самом высоком уровне.

Из 36 сборных только нашей команде посчастливилось побывать на заводе по производству карьерных машин. Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ

Гости отметили, что встреча была организована на самом высоком уровне.Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

Карьерная техника «БЕЛАЗ» встретила спортсменов на демонстрационной площадке завода и вызвала неподдельный восторг. Неудивительно – многие ли своими глазами видели самосвал, которому в полный рост едва достаешь до середины колеса?

Спортсмены с удовольствием позировали на фоне самосвала.Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

Даже если выпрямится во весь рост, то едва достанешь до середины колеса - вот такие "БЕЛАЗы". Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

Чувствуется мощь! Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

После показа спортсменам показали процесс сборки самосвалов на производстве, а также познакомили с историей и современностью белорусского машиностроительного концерна в знаменитом заводском музее.

После экскурсии гостей познакомили с историей и современностью белорусского машиностроительного концерна.Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

Вдохновившись масштабами техники и производства, российские тайбоксеры организовали спортивный флешмоб на палубе самого большого в мире 450-тонного карьерного самосвала.

Вдохновившись масштабами техники и производства, российские тайбоксеры организовали спортивный флешмоб.Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

В качестве площадки для спонтанной тренировки спортсмены выбрали палубу самого большого в мире 450-тонного карьерного самосвала.Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

Такой площадки для разминки у спортсменов точно еще не было! Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

На несколько минут этот суровый гигант стал местом для динамичной массовой разминки и «боев с тенью» участников сборной России по тайскому боксу.

Техника стала местом для динамичной массовой разминки и «боев с тенью».Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

Такие впечатления спортсмены еще долго будут помнить.Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

-Прекрасно, что во время чемпионата Европы нам дали возможность посетить Белорусский автомобильный завод, - делится впечатлениями старший тренер сборной России Роман Насонов. - Это бренд Беларуси, ее визитная карточка, известное на весь мир предприятие. Наш большой друг и партнер, одна из крупнейших в России угольных компаний «Стройсервис». Здесь на предприятиях работают такие машины, поэтому увидеть их вживую было очень интересно.

Хорошие моменты хочется сохранить на память.Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"

На память о визите у российских тайбоксеров осталось множество незабываемых впечатления, фотографии и сувениры «БЕЛАЗа» – все это, несомненно, вдохновит их на высокие спортивные достижения.

Полученные впечатления должны вдохновить спортсменов на высокие достижения!Фото: Пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ"