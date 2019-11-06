В центре Кемерова расстреляли известного адвоката

В Кемерове киллер стрелял в известного адвоката, сопредседателя коллегии адвокатов «Регионсервис». Подозреваемого в стрельбе удалось задержать на месте преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742227" frameborder="0"></iframe> В центре Кемерова расстреляли известного юриста.Лариса МАРУЦАК

Около 19.30 в среду, 6 ноября, известный в Кемерове адвокат выходил из здания, расположенного в центре города. В этот момент в него выстрелил неизвестный. Адвокат Сергей Учитель получил ранение и был доставлен в больницу - об этом сообщает осведомленный источник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742230" frameborder="0"></iframe> Видео задержания киллера, расстрелявшего Сергея Учителя.Видео: "Открытый город"

- Его жизни сейчас ничего не угрожает, - сообщил источник. - Есть все основания полагать, что завтра он сам прокомментирует случившееся.

Место покушения на адвоката.Фото: Лариса МАРУЦАК

В ГУ МВД России подтвердили информацию о нападении, а также рассказали, как был задержан киллер.

- По предварительным данным, злоумышленник выстрелил в вышедшего из здания мужчину и попытался скрыться. Его задержали охранник организации и ставший очевидцем произошедшего сотрудник охранно-конвойной службы УМВД России по городу Кемерово. Пострадавший доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте, где произошло покушение, работает следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово и следователи СУ СК РФ по Кемеровской области. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На месте работает Следственный комитет РФ.Фото: Лариса МАРУЦАК

Справка «КП»:

Сергей Учитель - 43-летний адвокат. Специализация - банкротство, корпоративное право, сделки, земля, инвестиции, внешнеэкономическая деятельность. Также является автором и ведущим программы «Учитель права» на телеканале РБК42. Признан ведущим российским судебным юристом в области разрешения корпоративных споров.

В 1997 году окончил с отличием юридический факультет КемГУ, в 2004-м - защитил кандидатскую диссертацию в Институте международного права и экономики имени Грибоедова. Работал начальником юридического отдела администрации Центрального района Новокузнецка, начальником юротдела управления ОАО «КМК», был старшим преподавателем кафедры гражданского права и процесса НФИ КемГУ.

В Сергея Учителя сделали один выстрел. Пройдя навылет, пуля не задела жизненоважных органов.Фото: Лариса МАРУЦАК

В ноябре 2000 года стал управляющим адвокатом-партнером адвокатского бюро «Регионсервис», с января 2003-го является сопредседателем коллегии адвокатов «Регионсервис».

Награжден медалями Федеральной палаты адвокатов «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I и II степени, почетными грамотами и благодарственными письмами президента Федеральной палаты адвокатов.