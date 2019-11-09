Битва за Сталина: областной суд поддержал претензии коммунистов к главе Новокузнецка

На сторону коммунистов встал областной суд в вопросе об установке в Новокузнецке бюста Сталину. Сергею Кузнецову предписано рассмотреть обращение активистов в установленном законом порядке.

Еще в 2015 году новокузнецкие коммунисты, в преддверии дня рождения «отца народом» решили узнать: хотят ли горожане увековечить память Сталина в скульптурной композиции. Они провели опрос на своем сайте, а также в социальных сетях и митингах. И оказалось, что 71,4 процента опрошенных хотели бы, чтобы бюст Сталина появился в городе. Категорически против высказались 19 процентов, а еще 9,6 процента опрошенных было все равно. К слову, в опросе участвовали 1159 человек.

Есть запрос, но нет ответа

В 2016 году коммунисты принялись писать во все инстанции. Они предлагали установить памятник в сквере имени Жукова, мотивируя это тем, что тот был подчиненным главнокомандующего. Или – около здания на Свердлова, 20 – там когда-то был ЗАГС, а теперь находится Следственный отдел СК РФ по Новокузнецку и прочие серьезные структуры.

«Ответы коммунистов разочаровали. Новокузнецкие нардепы идею посчитали нецелесообразной, отметив, что решение должен принимать глава администрации. Тот, в свою очередь, написал развернутый ответ, в котором упомянул как достижения, так и промахи Сталина и, ссылаясь на противоречивость исторической личности, дал отказ», - пишет vashgorod.ru

Желающих видеть памятник Сталину в Новокузнецке оказалось немало. ФОТО: vashgorod.ru

Больше года депутаты и администрация переводили решение вопроса друг на друга. Коммунисты, поняв, что так просто идею с установкой памятника разрешить не удастся, взяли устав города и обратились в суд Центрального района Новокузнецка, - об этом рассказал секретарь Новокузнецкого ГК КПРФ Леонид Бураков.

В суде активисты доказывали, что установка малых архитектурных форм находится в компетенции администрации города. Городские власти в свою очередь ссылались на положение «о порядке установления мемориальных досок, наименования и переименования территориальных единиц, транспортно-пешеходных коммуникаций и других объектов», согласно которому этот вопрос находится в ведении депутатов. И если те дали отказ, то обращение можно считать рассмотренным, отмечает vashgorod.ru.

Справедливость восторжествовала

«Суд встал на сторону администрации города и признал отказ законным. Однако коммунисты подали апелляцию Областной суд ожидаемо отменил решение первой инстанции, так как положение, на которое оно ссылается не содержит ни слова о бюстах или скульптурах. И в итоге признал незаконным бездействие Сергея Кузнецова, обязав его рассмотреть наше обращение в установленном законом порядке», — прокомментировал решение представителей Фемиды юрист новокузнецкого ГК КПРФ Эдурд Ли.

Коммунисты подозревают, что власти города будут искать новые поводы отказать в разрешении установить памятник Сталину, однако они готовы бороться до конца.

В Новокузнецке есть барельеф с изображением Сталина. ФОТО: vashgorod.ru

Справка КП:

Коммунисты считают установку памятника оправданной, ведь Сталин, хоть и неоднозначная, но очень значимая фигура на политической арене первой половине ХХ века. К тому же город Новокузнецк с 1932 по 1961 год назывался Сталинском.

К слову, в городе имеется барельеф с изображением политика. Он находится возле завода «РУСАЛ». Точнее – два барельефа. У каждого с одной стороны изображен Сталин, а с другой – Петр I.