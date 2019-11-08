Детский технопарк «Кванториум-42» за 73 миллиона рублей открылся в Новокузнецке

В Новокузнецке в рамках нацпроекта «Образование» открылся «Кванториум-42» - детский технопарк. На его создание было потрачено 73,1 миллиона рублей.

Расположилась образовательная площадка в Центре детского технического творчества «Меридиан». Новокузнецкий «Кванториум-42» рассчитан на 800 детей от 5 до 18 лет. Их будут обучать двенадцать педагогов, прошедших подготовку в «Сколково».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="192" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742540" frameborder="0"></iframe> Детский технопарк "Кванториум" открылся в Новокузнецке.Видео: vk.com, Сергей Цивилев

Детский технопарк будет работать по шести направлениям: «Наноквантум», «Энерджиквантум», «Робоквантум», «IT-квантум», «Дополненная и виртуальная реальность», «Хайтек». Эти специализации непосредственно связаны с профилями техникумов, колледжей и вузов города и области.

- Детский технопарк - это хорошее подспорье для подготовки современных, квалифицированных инженерно-технических кадров. Важно, что уже со школьного возраста дети смогут учиться и пробовать свои силы на современном высокотехнологичном оборудовании, которым оснащен «Кванториум». Кроме того, технопарк станет незаменимой площадкой для подготовки кузбасской команды для участия в Национальном чемпионате WorldSkills в 2020 году, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, на создание технопарка из федерального и областного бюджетов было направлено 73,1 миллиона рублей. А также в рамках соглашения с правительством Кузбасса компания «РУСАЛ» вложила 40 миллионов рублей в ремонт и отделку здания. Кроме того, к концу 2022 года в регионе дополнительно построят три стационарных и три мобильных «Кванториума».