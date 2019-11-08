Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке
Любимая сказка и классический балет
Приобщаемся к миру прекрасного
Один из самых знаменитых в мире балетов - это балет Петра Ильича Чайковского на либретто Мариуса Петипа «Щелкунчик» в двух действиях. Сказка, рассказанная на языке танца, любима и взрослыми, и детьми, а волшебная музыка Чайковского знакома, наверное, каждому ребенку и взрослому. Оттого-то и не сходит «Щелкунчик» со сцен всего мира.
Сказка захватывает с первых минут: юная Мари, получившая в подарок Щелкунчика - куклу для колки орехов, узнает, что на самом деле он - заколдованный принц. И тут начинается настоящая рождественская сказка - с путешествием в сказочные страны, с битвой с Мышильдой, первыми робкими чувствами и, конечно же, чудесами.
В Новокузнецке эта сказка оживет в исполнении Театра классического балета под руководством Валентина Грищенко совместно с артистами из Санкт-Петербурга. Главные партии исполняют петербургские артисты Сергей Кононенко - лауреат международной премии, выпускник Академии русского балета имени Вагановой, и Наталья Потехина - лауреат международной премии, прима-балерина. Костюмы, разработанные и воплощенные художником Юлией Журавлевой, а также волшебные декорации и сценография Максима Ушакова погрузят вас в рождественскую сказку наяву.
ДК «Алюминщик»
ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55
9 ноября, начало в 19.00
Цена билетов: от 600 до 1800 рублей
Куклы - это не просто игрушки. Во все времена они были оберегами, образами богов, помощниками и даже советчиками!Фото: Наталья ПАНЬШИНА
Узелок на память
Любуемся плетеными куклами в музее-заповеднике
Куклы - это не просто игрушки. Во все времена они были оберегами, образами богов, помощниками и даже советчиками! Одних кукол делали к определенным событиям - свадьбе, рождению, сбору урожая. Других давали в путь-дорогу или хворым детям и взрослым. Необычные куклы - те, которые несут в себе тепло рук и не всегда являются игрушками - поселились в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Мастерица Людмила Колмогорова в особой технике, сочетающей плетение из соломки и макраме, кропотливо создавала их в течение долгих месяцев.
Все куклы - высокие, не менее 40 сантиметров. Чтобы они появились на свет, Людмиле Колмогоровой потребовались километры веревки! Узелок за узелком ловкие пальцы создавали образы древних славянских богов - Рода, Леля, Макоши, Велеса, дивные кони и ангелы… К слову, таких кукол вы не найдете ни в одном музее или коллекции мира - если только их не сплела сама Людмила Колмогорова…
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92
Время работы: понедельник - пятница: с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье: с 10.00 до 17.00
Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей
Цирковое и гимнастическое искусство - это настоящий волшебный мир, где есть место всему самому чудесному и невероятному. Фото: Александр ИВАННИКОВ
Волшебная арена и ее обитатели
Отправляемся в мир цирка и гимнастики
Человеческое тело необычайно гибкое и красивое. И особенно это заметно у цирковых и гимнастов. С раннего возраста ребятишки развивают гибкость, ловкость, чтобы потом блистать на сценах и аренах городов и стран.
Цирковое и гимнастическое искусство - это настоящий волшебный мир, где есть место всему самому чудесному и невероятному. С каким восторгом дети и взрослые аплодируют гимнасткам, которые гнутся, словно у них кости из каучука! А сколько радости и смеха вызывает выступление клоунов и фокусников? С замиранием сердца зрители глядят на акробатов, эквилибристов и атлетов. И какими же ловкими должны быть жонглеры, чтобы вытворять свои трюки!
10 ноября юные - и не только - циркачи и гимнасты подарят зрителям праздник - открытый фестиваль «Волшебная арена-2019». На сцену выйдут артисты от четырех лет, а вот верхняя возрастная планка не имеет ограничений. Возможны выступления соло, малой группой и большой группой. Заявки от участников принимаются до 8 ноября. Предусмотрен организационный взнос.
ТРК «Ника»
ул. Павловского, 11, т.: 8-904-570-0984
10 ноября, начало в 14.00
Вход для зрителей свободный
Со сцены Театра металлургов прозвучат знаменитые четверостишия - «гарики», в которых метко и лаконично выражены все те злободневные проблемы и курьезы, которые знакомы каждому.Фото: vk.com/igar_guberman
«Чтоб душа была свежа, надо делать то, что страшно»
Слушаем бесподобные «гарики» в исполнении Игоря Губермана
Игорь Губерман - тот самый поэт, в чьих коротких четверостишиях сконцентрирована мудрость, сарказм и любовь к жизни во всех ее проявлениях. У новокузнечан есть уникальный шанс услышать «гарики» в исполнении автора и пообщаться с ним вживую.
В наш век искусственного меха
И нефтью пахнущее икры
Нет ничего дороже смеха,
Любви, печали и игры.
Со сцены Театра металлургов прозвучат знаменитые четверостишия - «гарики», в которых метко и лаконично выражены все те злободневные проблемы и курьезы, которые знакомы каждому. А Игорь Губерман, подметивший их и облекший в стихотворную форму - настоящий гений пера.
В цветном разноголосом хороводе,
в мелькании различий и примет
есть люди, от которых свет исходит,
и люди, поглощающие свет.
Именно такой он сам - Губерман, человек, от которого исходит свет. Простыми, а порой и грубыми словами он говорит об отношениях мужчины и женщины, дружбе и предательстве, государственной политике и чиновниках. «Гарики» узнаваемы своей хлесткостью и точностью каждого слова. А концерт, который будет проходить в форме живого общения, станет настоящим откровением как для тех, кто еще не знаком с «гариками», так и для поклонников творчества Губермана.
Театр металлургов
пр. Театральный, 6, т.: (384-3) 79-42-98
10 ноября, начало в 18.00
Цена билетов: от 900 до 2500 рублей
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