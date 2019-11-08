Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Любимая сказка и классический балет

Приобщаемся к миру прекрасного

Один из самых знаменитых в мире балетов - это балет Петра Ильича Чайковского на либретто Мариуса Петипа «Щелкунчик» в двух действиях. Сказка, рассказанная на языке танца, любима и взрослыми, и детьми, а волшебная музыка Чайковского знакома, наверное, каждому ребенку и взрослому. Оттого-то и не сходит «Щелкунчик» со сцен всего мира.

Сказка захватывает с первых минут: юная Мари, получившая в подарок Щелкунчика - куклу для колки орехов, узнает, что на самом деле он - заколдованный принц. И тут начинается настоящая рождественская сказка - с путешествием в сказочные страны, с битвой с Мышильдой, первыми робкими чувствами и, конечно же, чудесами.

В Новокузнецке эта сказка оживет в исполнении Театра классического балета под руководством Валентина Грищенко совместно с артистами из Санкт-Петербурга. Главные партии исполняют петербургские артисты Сергей Кононенко - лауреат международной премии, выпускник Академии русского балета имени Вагановой, и Наталья Потехина - лауреат международной премии, прима-балерина. Костюмы, разработанные и воплощенные художником Юлией Журавлевой, а также волшебные декорации и сценография Максима Ушакова погрузят вас в рождественскую сказку наяву.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

9 ноября, начало в 19.00

Цена билетов: от 600 до 1800 рублей

Куклы - это не просто игрушки. Во все времена они были оберегами, образами богов, помощниками и даже советчиками!Фото: Наталья ПАНЬШИНА

Узелок на память

Любуемся плетеными куклами в музее-заповеднике

Куклы - это не просто игрушки. Во все времена они были оберегами, образами богов, помощниками и даже советчиками! Одних кукол делали к определенным событиям - свадьбе, рождению, сбору урожая. Других давали в путь-дорогу или хворым детям и взрослым. Необычные куклы - те, которые несут в себе тепло рук и не всегда являются игрушками - поселились в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Мастерица Людмила Колмогорова в особой технике, сочетающей плетение из соломки и макраме, кропотливо создавала их в течение долгих месяцев.

Все куклы - высокие, не менее 40 сантиметров. Чтобы они появились на свет, Людмиле Колмогоровой потребовались километры веревки! Узелок за узелком ловкие пальцы создавали образы древних славянских богов - Рода, Леля, Макоши, Велеса, дивные кони и ангелы… К слову, таких кукол вы не найдете ни в одном музее или коллекции мира - если только их не сплела сама Людмила Колмогорова…

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница: с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье: с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

Цирковое и гимнастическое искусство - это настоящий волшебный мир, где есть место всему самому чудесному и невероятному. Фото: Александр ИВАННИКОВ

Волшебная арена и ее обитатели

Отправляемся в мир цирка и гимнастики

Человеческое тело необычайно гибкое и красивое. И особенно это заметно у цирковых и гимнастов. С раннего возраста ребятишки развивают гибкость, ловкость, чтобы потом блистать на сценах и аренах городов и стран.

Цирковое и гимнастическое искусство - это настоящий волшебный мир, где есть место всему самому чудесному и невероятному. С каким восторгом дети и взрослые аплодируют гимнасткам, которые гнутся, словно у них кости из каучука! А сколько радости и смеха вызывает выступление клоунов и фокусников? С замиранием сердца зрители глядят на акробатов, эквилибристов и атлетов. И какими же ловкими должны быть жонглеры, чтобы вытворять свои трюки!

10 ноября юные - и не только - циркачи и гимнасты подарят зрителям праздник - открытый фестиваль «Волшебная арена-2019». На сцену выйдут артисты от четырех лет, а вот верхняя возрастная планка не имеет ограничений. Возможны выступления соло, малой группой и большой группой. Заявки от участников принимаются до 8 ноября. Предусмотрен организационный взнос.

ТРК «Ника»

ул. Павловского, 11, т.: 8-904-570-0984

10 ноября, начало в 14.00

Вход для зрителей свободный

Со сцены Театра металлургов прозвучат знаменитые четверостишия - «гарики», в которых метко и лаконично выражены все те злободневные проблемы и курьезы, которые знакомы каждому.Фото: vk.com/igar_guberman

«Чтоб душа была свежа, надо делать то, что страшно»

Слушаем бесподобные «гарики» в исполнении Игоря Губермана

Игорь Губерман - тот самый поэт, в чьих коротких четверостишиях сконцентрирована мудрость, сарказм и любовь к жизни во всех ее проявлениях. У новокузнечан есть уникальный шанс услышать «гарики» в исполнении автора и пообщаться с ним вживую.

В наш век искусственного меха

И нефтью пахнущее икры

Нет ничего дороже смеха,

Любви, печали и игры.

Со сцены Театра металлургов прозвучат знаменитые четверостишия - «гарики», в которых метко и лаконично выражены все те злободневные проблемы и курьезы, которые знакомы каждому. А Игорь Губерман, подметивший их и облекший в стихотворную форму - настоящий гений пера.

В цветном разноголосом хороводе,

в мелькании различий и примет

есть люди, от которых свет исходит,

и люди, поглощающие свет.

Именно такой он сам - Губерман, человек, от которого исходит свет. Простыми, а порой и грубыми словами он говорит об отношениях мужчины и женщины, дружбе и предательстве, государственной политике и чиновниках. «Гарики» узнаваемы своей хлесткостью и точностью каждого слова. А концерт, который будет проходить в форме живого общения, станет настоящим откровением как для тех, кто еще не знаком с «гариками», так и для поклонников творчества Губермана.

Театр металлургов

пр. Театральный, 6, т.: (384-3) 79-42-98

10 ноября, начало в 18.00

Цена билетов: от 900 до 2500 рублей