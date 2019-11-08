11 и 12 ноября Сбербанк предоставит своим клиентам особые условия

12 ноября 2019 года Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день» — самый выгодный день в году. Всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками. Впервые в «Зелёном дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка.

- Вы знаете, что мы уже больше чем банк, и 11-12 ноября готовы предлагать своим розничным, а с 11 по 17 ноября корпоративным клиентам уникальные и выгодные предложения на рынке. Особо хочу отметить дополнительные скидки на покупку квартир, скидки 50% на все пакеты услуг для новых корпоративных клиентов, а также акции от компаний нашей экосистемы: бесплатная подписка до конца года к онлайн-кинотеатру Окко, скидки до 50% от маркетплейса «Беру!», скидки сервиса Delivery Club, скидки до 24% на медицинский сервис DocDoc. Каждая акция и каждая услуга найдет свою аудиторию – не только среди клиентов Сбербанка, а среди всех желающих. Приглашаем всех разделить с нами этот праздник - отмечает управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.

Также на «Зелёный день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Примеры конкретных предложений: скидки до 35% — на технику Samsung, до 25% — в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30% — в «Иль де Ботэ», до 35% — на технику Huawei, до 45% - на автомобили в «АВИЛОНе».

В сети автозаправок «Газпром нефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест» и скидку до 60% в MED-магазине.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178.

Впервые акция «Зелёный день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем скидок: меняя традиционные представления о праздновании дня рождения, принимать подарки не самим, а дарить их своим клиентам, сотрудникам и партнерам. Первый «Зелёный день» стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по акционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил рекордный объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний- участников акции «Зелёный день» воспользовалось более 2,5 миллиона жителей России.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 97,8 миллиона активных клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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