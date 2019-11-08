Первый Всероссийский конгресс по фундаментальной кардиологии прошел в Кемерове

С 4-го по 7-ое ноября в Кемерове прошел первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии. Спикеры профильных институтов из России и зарубежья выступили с докладами и лекциями в конференц-зале кардиоцентра. На встрече специалисты охватили широкий спектр тем, уделив особое внимание общим аспектам разработки имплантов для сердечно-сосудистой хирургии.

Специалисты НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний выступили с докладами, рассказав о своих последних разработках. Самая свежая из них – это биодеградируемый сосудистый графт. Его используют в операциях по замене участков кровеносных сосудов. Протез выступает в качестве каркаса на месте которого позже формируется собственный сосуд пациента. Благодаря тому, что разработка состоит из биополимеров, она не вызывает отторжения и со временем растворяется и выводится из организма естественным путем.

Ведущий исследователь медицинской школы университета Бристоля Игорь Халиулин привез на конгресс исследования, над которыми он трудился совместно со своей командой в Великобритании. Одно из них посвящено теме защиты сердца от ишемических реперфузионных повреждений. Ученый уверен, что в организме человека есть кардиозащитные механизмы, которые можно активировать. Однако, на данный момент команда все еще ищет способ как их «включить».

На встрече также был организован симпозиум для молодых исследователей, в рамках которого они представили свои проекты. Студентка 5-го курса КемГМУ Елена Яхнис выступила с постерным докладом на тему применения заплат из ксеноперикарда для повторной операции по удалению атеросклеротических бляшек из сонной артерии.

Сотрудники НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний обсудили с представителями научно-образовательного центра Кузбасс текущие проекты.Фото: Фаяз Алекберов

По словам Евгения Григорьева, заместителя директора НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний по научной и лечебной работе, сегодня на конференциях атеросклерозу уделяется недостаточное количество внимания, так как это довольно сложная тема.

- Атеросклероз с позиции клиники - это одна из ведущих причин болезней системы кровообращения. – рассказывает Евгений Григорьев – Фундаментальные аспекты практически никак эффективно не раскрываются, а одно из направлений работы нашего института как раз атеросклероз.

Кстати, симпозиум для молодых исследователей проводился в рамках грантового проекта «Фонда поддержки молодых ученых в области биомедицинских наук». Он функционирует с 2015-го года и ставит своей целью поддерживать разрабатывающиеся в Кузбассе проекты. Все исследования, которые в свое время были представлены фонду, успешно реализованы в виде статей или патентов.

Также во время конференции состоялся визит коллектива научно-образовательного центра «Кузбасс». В ходе рабочей встречи сотрудники кардиоцентра обсудили с ними текущие проекты и возможность их ресурсной поддержки.

Прошедший Всероссийский конгресс по кардиологии призван объединить усилия исследователей, позволив им обмениваться опытом друг с другом. Кроме того, конференция способствует развитию международного сотрудничества в области фундаментальной кардиологии.

Сотрудники НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний обсудили с представителями научно-образовательного центра Кузбасс текущие проекты.Фото: Фаяз Алекберов

СПРАВКА КП

Ишемическое реперфузионное повреждение сердца возникает в результате его недостаточного кровоснабжения. Это происходит при закупорке коронарных сосудов, что приводит к развитию инфаркта миокарда.

Ксеноперикард представляет собой пластины различной формы и размеров, как правило изготавливаются из биополимеров.