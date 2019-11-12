2019-11-12T07:32:52+03:00
Общество

Кассационный суд в Кемерове построят раньше срока

Глава региона проверил, как идет строительство здания суда
Екатерина РОМАНОВА
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Кассационный суд в Кемерове построят раньше срока. ФОТО: кадр видео АКОКассационный суд в Кемерове построят раньше срока. ФОТО: кадр видео АКО
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Строительство здания Восьмого кассационного суда в Кемерове идет с некоторым опережением графика. О том, что дает это региону, рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По планам введение здания суда в эксплуатацию должно состояться в августе 2020 года, однако уже сегодня есть все основания говорить, что работы могут быть завершены уже к июлю.

Планируется, что оно будет сдано в эксплуатацию не в августе, а в июле 2020 года. Губернатор региона побывал на стройке и отметил, что Восьмой кассационный суд чрезвычайно важен для региона. Так, уже на этапе возведения он дал порядка 300 рабочих мест строителям. Часть стройматериалов производится в Кузбассе, а это значит, наши предприятия работают и получают прибыль, платят налоги. Кроме того, субподрядчики из других регионов зарегистрировались в Кузбассе и платят налоги в нашу казну.

Уже в следующем году, когда суд заработает в полную мощность, порядка 400 высококлассных специалистов будут трудоустроены. Среди ни х - молодые специалисты, выпускники юридических факультетов кузбасских вузов. Кроме того, многие судьи переедут к нам из других регионов.

- Суд будет рассматривать около 60 тысяч обращений в год, то есть в Кемерово будут приезжать около 240 тысяч человек в год, - отметил Сергей Цивилев. - Это клиенты для авиаперевозчиков, наших таксистов, гостиниц, кафе и ресторанов. При этом кузбассовцам для судебных разбирательств не нужно никуда лететь.

Напомним, закон о создании в России девяти отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции президент России Владимир Путин подписал в июле 2018 года. За Уралом организовано два таких суда. Юрисдикция суда в Кемерове будет распространяться на 12 субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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