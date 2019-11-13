Участница конкурса "Мисс Кузбасс 2019" Алина Мартынюк: «Моя мечта – стать врачом аллергологом»

Алина Мартынюк, участница конкурса «Мисс Кузбасс-2019» родилась и выросла в маленьком городке Калтан, который окружают промышленные предприятия, сказывающиеся на здоровье местных жителей. Поэтому девушка с детства мечтает лечить людей.

– Моя мечта – стать врачом-аллергологом, ведь я не понаслышке знаю, с какими проблемами сталкиваются люди, имеющие это заболевание. Экологическая ситуация, безусловно, влияет на наше здоровье, и с каждым годом аллергиков становится все больше. В нашем городе очень мало узких специалистов, которые могли бы помочь в этой проблеме. Запись к ним — на месяцы вперед, а лечение затягивается на годы, – рассказывает Алина.

Участница конкурса "Мисс Кузбасс 2019" Алина Мартынюк. ФОТО: из личного архива героини публикации.

В этом учебном году девушка пыталась поступить в медицинский университет, однако ей не хватило баллов, чтобы пройти на бюджет. Но Алина не расстраивается: девушка считает, что к своей цели нужно идти, несмотря ни на что, и видеть положительные стороны своего положения. Например, сейчас у нее есть целый год, чтобы лучше подготовиться, пересдать экзамены и исполнить свою мечту.

– Самый главный вклад, который нужно делать, – это вклад в себя: в свои знания, в свое образование. В наше время огромное количество возможностей для самореализации и реализации себя на профессиональном поприще, – дополняет девушка.

Участница конкурса "Мисс Кузбасс 2019" Алина Мартынюк. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Чтобы добиться цели, необходимо много работать и быть упертым. Эти качества Алина получила во время занятий спортом: она долгое время увлекалась баскетболом и волейболом, тренировалась каждый день. Однако недавно получила травму и отказалась от ежедневных занятий. Зато теперь она, в том числе и благодаря освободившемуся времени, вышла в финал конкурса «Мисс Кузбасс-2019». И, возможно, получит корону конкурса и будет представлять регион на конкурсе "Мисс Россия 2020". Кто знает?