Губернатор Сергей Цивилев выступил против развития Бунгурского разреза

В рамках большой пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на обращение жителей сельского поселения, рядом с которым планируется открыть разрез.

В начале ноября в Сети появилось открытое обращение жителей трех деревень Загорского сельского поселения Новокузнецкого района к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву. Они выступили против строительства угледобывающего предприятия вблизи их домов. По словам сельчан, разрез расположится на расстоянии 800 метров от деревни Апанас, от Ананино - 400 метров, Алексеевки - 300.

- Мы будем выступать против открытой добычи угля вблизи наших поселков всеми способами, которые нам доступны. Бороться за право жить в благоприятной окружающей среде, за сохранение своей земли от уничтожения, - заявили сельчане.

В четверг, 14 ноября, Сергей Цивилев опроверг слухи о начале угледобычи. Он рассказал, что правительство региона разделяет позицию местных жителей и выступает с ними единым фронтом.

Жители окрестных сел записали видеообращение. ФОТО: кадр видео youtube

- Никакого риска для жителей, которые там проживают, нет. Развиваться это месторождение не будет - мы против этого. Лицензия была выдана еще в 2003 году. Она неоднократно переходила из рук в руки. В этом году предприниматели снова активизировались. Жители забеспокоились, потому что увидели суету с документами. Сейчас мы отправили официальную просьбу в Роснедра о том, чтобы отозвать эту лицензию. В дальнейшем мы сделаем все, чтобы не допустить возобновления добычи, - ответил губернатор.

Впрочем, категоричную позицию Сергей Цивилев занимает не только в вопросе разреза «Бунгурский-Южный», но и в принципе относительно всей добычи угля.

- Когда я пришел сюда работать, сразу сказал: я за развитие угольной отрасли, но с другим лицом, - заявил губернатор Кузбасса. - Она должна быть высокотехнологичной, эффективной, с применением новейших технологий, не нарушать экологию. Также должны соблюдаться технологии по промбезопасности и охране труда и здоровья человека - такой должна быть угольная отрасль.

Цивилев также отметил, что в случае конфликта интересов угольщиков и кузбассовцев он будет прилагать все усилия, чтобы найти компромисс. Если же этого не удастся сделать, он встанет на сторону жителей региона.

- В ситуации с «Бунгурским» я считаю, что жители правы, их позиция правильная, а позиция угольщиков, которые пытаются восстановить лицензию, - неправильная, - категорично заявил Сергей Цивилев.