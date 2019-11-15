Кузбасские депутаты приняли закон об усыновлении одиноких стариков

Депутаты Кемеровского облсовета на 19-й сессии приняли региональный закон о создании приемных семей для отдельных категорий граждан, в том числе, для пенсионеров. Это станет альтернативой традиционной технологии социального обслуживания.

-Человек будет проживать либо у себя дома, в привычной для себя обстановке, где за ним будут осуществлять уход. Либо ему предложат проживать в семье, где за ним будут ухаживать, — рассказал председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Глеб Колпинский.

Пилотный проект закона ранее уже был опробован в нескольких территориях области. К 1 сентября этого года была создана 31 приемная семья, в которой проживают 32 человека, в том числе, 13 человек - инвалиды первой группы.

Законодатели рассчитывают, что к 2020 году число приемных семей возрастет в более чем в два раза.

-Для человека, нуждающегося в социальных услугах, с его согласия добровольно создается приемная семья для совместного проживания и ведения общего хозяйства. При этом стороны заключают соответствующий договор, а гражданину, организовавшему такую приемную семью, будут ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение из областного бюджета, - рассказал Глеб Колпинский.

Забрать в приемную семью можно будет одиноко проживающих дееспособных граждан – мужчин в возрасте 60 лет и старше, женщин – от 55 лет и старше; проживающих совместно в одном жилом помещении одиноких дееспособных граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно); одиноко проживающих совершеннолетних дееспособных инвалидов первой или второй групп, а также проживающих совместно в одном жилом помещении одиноких совершеннолетних дееспособных инвалидов первой или второй групп. При этом будущие подопечные должны быть признаны нуждающимися в соцуслугах, а также не иметь членов семьи, которые могли бы обеспечить им должный уход.