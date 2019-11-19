Опять мороз, опять тепло

Электростанции и теплосетевые организации Сибирской генерирующей компании (СГК) в Кемеровской области предпринимают дополнительные меры для обеспечения надежной работы оборудования в условиях резкого похолодания. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории региона температура воздуха может опуститься до -30 °С, ожидается усиление ветра.

СГК в Кузбассе готова к несению повышенных нагрузок в период грядущих холодов. На тепловых электростанциях Сибирской генерирующей компании в регионе создан необходимый запас топлива, на всех предприятиях прошли внеплановые проверки технологического оборудования, аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности на случай возникновения нештатных ситуаций на объектах теплосетевого комплекса.

На тепловых электростанциях Сибирской генерирующей компании в регионе создан необходимый запас топлива. Фото: Сибирская генерирующая компания

По мере снижения температуры воздуха в области Сибирская генерирующая компания приступила к плавному повышению температуры теплоносителя, который поступает от ТЭЦ и ГРЭС энергохолдинга в системы централизованного теплоснабжения городов Кемерово и Новокузнецк, а также поселков Инской (Белово) и Притомский (Мыски). Параметры теплоносителя устанавливаются в соответствии с графиком качественного регулирования. Эти графики согласованы с администрациями муниципальных образований.

Вместе с тем СГК напоминаем жителям региона, что температура непосредственно в квартирах кузбассовцев зависит и от качественной работы внутридомовых систем коммуникаций. Регулирование температуры теплоносителя, который подается в батареи, осуществляется с помощью тепловых узлов в домах. Их обслуживание и ремонт находятся в ведении управляющих компаний. Поэтому, если в квартире слишком жарко или, наоборот, прохладно, то в первую очередь гражданам следует обращаться в свою управляющую компанию либо ТСЖ.