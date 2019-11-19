Дорожники призывают кузбассовцев готовиться к резкому похолоданию

Дорожные организации Кемеровской и Новосибирской областей переходят на усиленный режим работы. 20 ноября специалисты ожидают сильные морозы.

По прогнозам синоптиков, уже в ночь на среду похолодает до -26… - 30 градусов, а местами столбики термометров опустятся до -35. Как отметили в ФКУ «Сибуправдор», подведомственные федеральные трассы в морозы будут находиться под усиленным патрулированием на тот случай, если у водителей в пути заглохнет транспортное средство вдали от населенных пунктов.

- Патрульные машины оснащены средствами обогрева и буксировки автомобилей, теплыми вещами и горячим чаем для людей. За ситуацией на дорогах круглосуточно следит диспетчерская служба управления, - сообщили в учреждении.

В числе основных причин экстренных остановок на трассах специалисты называют перемерзание топлива, неисправность механизмов автомобиля, поломки и нехватку горючего. В связи с этим перед поездкой следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля и запас топлива, а также взять с собой теплые вещи и средства связи.

В случае возникновения экстренной ситуации необходимо вызвать экстренные службы по телефону 112 или позвонить в диспетчерскую службу ФКУ «Сибуправтодор» в Кемеровской и Томской областях по телефонам: (384-2) 75-29-76, 8-961-707-85-69.