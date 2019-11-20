Передавайте показания счётчиков электроэнергии до 25 числа!

ПАО «Кузбассэнергосбыт» напоминает, что с августа 2019 года показания приборов учёта электроэнергии принимаются только до 25-го числа (включительно). С 26-го числа и до конца месяца данные не принимаются. Если потребители не успевают передать показания в срок, то расчёт платы производится исходя из среднемесячного объёма потребления электроэнергии.

Поэтому рекомендуем передавать показания счетчиков с 20 по 25 число каждого месяца.

Копить долги не выгодно:

- за просрочку платежа начисляется пеня, а значит, впоследствии заплатить придется больше;

- компания вправе отключить свет в квартире, если задолженность превысит двухмесячный срок. Кроме того, закон сегодня допускает удержание долга из заработной платы сотрудника;

- если компания подаст в суд на должника, все затраты на возмещение дополнительных издержек лягут на его плечи. Ещё ему придется оплатить расходы на приостановление и возобновление электроснабжения;

- есть риск, что вам из-за долгов откажут в получении кредита в банке или выезде за границу.

Как передать показания счетчиков?

Передать показания вовремя можно несколькими путями. Посещать для этого офис не обязательно.

Личный кабинет

Зарегистрируйтесь в «Личном кабинете», если ещё не сделали этого. Это удобный и надежный сервис. Там вы сможете передавать показания, оплачивать счета и следить за своим потреблением ежемесячно.

Быстрая передача показаний

На главной странице сайта кузбассэнергосбыт.рф есть окно для быстрой передачи показаний. Нужно ввести номер лицевого счёта и показания и готово. Если до конца последнего дня передачи пять минут, а показания не переданы – это окошко вас спасёт.

На главной странице сайта кузбассэнергосбыт.рф есть окно для быстрой передачи показаний. Фото: ПАО "Кузбассэнергосбыт".

SMS – сервис

Быстро передать показания можно через SMS – сервис. Подробные правила работы сервиса найдите на сайте. Краткие вот:

Сначала зарегистрируйте свой номер телефона для работы с SMS-сервисом:

· по письменному заявлению при очном обращении в офис компании;

· при регистрации в системе «Личный кабинет» на официальном сайте компании.

Для любого лицевого счета может быть зарегистрирован только один номер сотового телефона. При смене номера телефона необходимо его перерегистрировать.

Правила набора и отправки показаний прибора учета с помощью SMS - сервиса:

Текст сообщения должен состоять из трех чисел, которые должны быть разделены друг от друга пробелом, звездочкой * или решеткой #

· Первое число – код услуги. При передаче показаний код услуги – 10;

· Второе число - номер Вашего лицевого счета в ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

· Третье число - показания Вашего счетчика (указывается только целая часть).

Пример. Предположим, что наш лицевой счет 170015937, и наш счетчик показывает 30129.5

10 170015937 30129 – числа разделены пробелом

10*170015937*30129 – числа разделены звёздочкой

Круглосуточная телефонная линия для передачи показаний

Если возникли проблемы с этими сервисами, или остался последний час для передачи, то вы всегда можете позвонить на горячую линию и передать показания в автоматическом режиме в любое время суток.

Для Новокузнецка, Междуреченска, Мысков, Осинников и Калтана 8-800-100-36-60

Для остальных территорий Кузбасса 8-800-200-36-56

Всегда вам рады!

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