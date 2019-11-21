Атомная подводная лодка «Кузбасс» атаковала противника у берегов Камчатки

У берегов Камчатки прошли плановые маневры атомных подводных лодок, в которых приняла участие АПК «Кузбасс». Она поразила во время торпедной атаки условного противника.

На Дальнем Востоке прошли учения подлодок по поиску и уничтожению субмарины противника. Роль вражеского объекта исполнила атомная подводная лодка «Омск».

- АПЛ «Кузбасс» выполнила комплекс мер по маскировке, обнаружила субмарину, обозначавшую силы «противника», и с выгодной позиции атаковала ее торпедным оружием, после чего осуществила послезалповое маневрирование от ответной торпедной атаки и скрытно покинула район, - сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, во время учений экипаж подлодки полностью отработал алгоритм действий за исключением фактического торпедного залпа.

Подлодка «Омск», в свою очередь, провела маневр уклонения от торпед.

К-419 «Кузбасс» - атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б», которая относится к третьему поколению атомных подводных лодок. Является представительницей основного проекта многоцелевых АПЛ ВМФ РФ. Подлодки была заложена 28 июля 1991 года на судостроительном заводе имени Ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре и спущена на воду 18 мая 1992 года. В этом же году подлодка принята в состав ВМФ. В 1993 году получила наименование «Морж», а в 1998 году переименована в «Кузбасс».