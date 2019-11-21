2019-11-21T10:30:47+03:00
Общество

Атомная подводная лодка «Кузбасс» атаковала противника у берегов Камчатки

Моряки провели плановые учения по торпедированию
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Атомная подводная лодка «Кузбасс» атаковала противника у берегов Камчатки. Фото: Министерство обороны РоссииАтомная подводная лодка «Кузбасс» атаковала противника у берегов Камчатки. Фото: Министерство обороны России
Изменить размер текста:

У берегов Камчатки прошли плановые маневры атомных подводных лодок, в которых приняла участие АПК «Кузбасс». Она поразила во время торпедной атаки условного противника.

На Дальнем Востоке прошли учения подлодок по поиску и уничтожению субмарины противника. Роль вражеского объекта исполнила атомная подводная лодка «Омск».

- АПЛ «Кузбасс» выполнила комплекс мер по маскировке, обнаружила субмарину, обозначавшую силы «противника», и с выгодной позиции атаковала ее торпедным оружием, после чего осуществила послезалповое маневрирование от ответной торпедной атаки и скрытно покинула район, - сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, во время учений экипаж подлодки полностью отработал алгоритм действий за исключением фактического торпедного залпа.

Подлодка «Омск», в свою очередь, провела маневр уклонения от торпед.

К-419 «Кузбасс» - атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б», которая относится к третьему поколению атомных подводных лодок. Является представительницей основного проекта многоцелевых АПЛ ВМФ РФ. Подлодки была заложена 28 июля 1991 года на судостроительном заводе имени Ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре и спущена на воду 18 мая 1992 года. В этом же году подлодка принята в состав ВМФ. В 1993 году получила наименование «Морж», а в 1998 году переименована в «Кузбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кузбассе появились новые приборы для контроля скорости автомобилей
Деньги не пахнут: замдиректора новокузнецкой компании и начальник колонии наживались на фекалиях
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
В Кемерове жилой район останется без горячей и холодной воды
В Кемерове закрасили 500 надписей с рекламой наркотиков
Ночью в Кузбассе произошло землетрясение
Заключенный кузбасской колонии осужден за публичный призыв к терроризму
Сергей Шойгу заявил о планах открыть в Кемерове военный учебный центр
Без еды: в кузбасском «Робинзоне» запретили кормить
В Кемерове состояние транспорта в морозы находится на особом контроле
У жителя Новокузнецка изъяли 9 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка
За подделку больничного кузбассовец может получить реальный срок
Уроженец Кузбасса назначен начальником ГУФСИН Ростовской области
За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИ
В Кемерове открыли обновленный планетарий
В Кузбассе директор агентства недвижимости украла деньги на переселение из ветхого жилья