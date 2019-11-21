В социальных сетях и мессенджерах паника: с 22 ноября вводятся новые правила освидетельствования водителей и кандидатов на содержание наркотических веществ в организме. И с этого дня вырастет цена на прохождение этой процедуры.

Пользователи соцсетей размещают якобы сфотографированные объявления, которые гласят, что отныне стоимость водительской комиссии категорий А и В будет стоить 7,5 тысячи рублей, а всех остальных категорий - восемь тысяч. Однако эти пользователи немного лукавят. С 22 ноября действительно вступает в силу измененный приказ Минздрава России о проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств.

- Изменен порядок проведения освидетельствования водителей в части проведения осмотра врачом психиатром-наркологом, а теперь необходимо проведение в обязательном порядке химико-токсикологического исследования мочи на содержание наркотических средств, психотропных веществ, их метаболитов, качественного и количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови, - отметили в пресс-службе областного департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

В Кузбассе выстроились огромные очереди за справками от психиатров и наркологов. ФОТО: Facebook, Мэру на заметку

Однако при этом в департаменте подчеркнули, что повышения цен на прохождение освидетельствования в данный момент не будет. Новый порядок проведения освидетельствования начнет действовать не с 22 ноября, а с того момента, как в наркологические диспансеры и подразделения наркологической службы Кузбасса поступят необходимые расходные материалы. Также ждут медики и соответствующих разъяснений Министерства здравоохранения РФ.

- Расширение качества и спектра обследований делается для повышения безопасности на дорогах, - добавили в департаменте. - Глубокое обследование на склонность к употреблению алкоголя позволит предупредить количество несчастных случаев, ДТП на дорогах по вине пьяных водителей.

Но несмотря на то, что радикального повышения цен на проведение процедуры пока не ожидается, в больницах, где можно получить справку нарколога и психиатра, не протолкнуться. Так, 21 ноября кемеровчанка решила пройти нарколога и психиатра, чтобы продлить действие прав, но столкнулась с огромной очередью.

«Приехала в 7.30, фото сделано в 8.10 ( как на митинге), а все оттого, что других вариантов быстро пройти нарколога и психиатра нет!» - написала в соцсетях кемеровчанка. А также отметила, что наряду с глобальным строительством, которое развернулось в Кемерове, было бы неплохо добавить специализированных клиник, где бы принимали такие специалисты.