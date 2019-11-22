2019-11-22T06:35:39+03:00
Происшествия

Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе

Мужчина избавлялся от фрагментов тела постепенно
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Шепот улиц Белово"Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Шепот улиц Белово"
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21 ноября один из жителей поселка Бачатский сообщил в полицию о страшной находке. В мусорном контейнере он обнаружил части тела человека. Мужчину, который, предположительно, расчленил тело, задержали возле мусорного контейнера.

Получив сообщение о страшной находке, на место незамедлительно выехал участковый уполномоченный. Он должен был охранять место обнаружение фрагментов тел до приезда следственной группы.

- Вскоре он заметил нетрезвого мужчину, который нес к контейнеру сверток. Полицейский остановил его и в ходе осмотра выяснил, что в нем также находилась часть тела человека, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Участковый уполномоченный задержал подозреваемого.

Мужчину задержали, когда он выносил останки на мусорку. ФОТО: vk.com, "Шепот улиц Белово" Фото: Редакция "КП. Кипр"

Мужчину задержали, когда он выносил останки на мусорку. ФОТО: vk.com, "Шепот улиц Белово"Фото: Редакция "КП. Кипр"

Вскоре стали известны и страшные подробности случившегося. Как оказалось, 43-летняя женщина вместе со знакомым распивала спиртные напитки в течение нескольких дней. В какой-то момент между ними произошла ссора, и мужчина ударил собутыльницу по голове. От поученного повреждения она скончалась.

Мужчина решил избавиться от тела, а чтобы сделать это незаметно, отчленил некоторые части. Останки он постепенно выносил в пакете. Когда мужчина нес очередной пакет, его задержал участковый.

- Со следствием он не сотрудничает, в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая задержанному, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Не так давно другое резонансное преступление потрясло россиян. В Санкт-Петербурге 63-летний ученый из СПбГУ Олег Соколов, один из крупнейших в мире специалистов по военной истории Европы, основатель реконструкторского движения в России, жестоко убил и расчленил 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой у него были любовные отношения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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