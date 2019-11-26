10 вещей, которые нужно сделать, чтобы в вашем мобильном был быстрый 4G

Двадцать лет назад невозможно было представить себе интернет в телефоне, десять лет назад – мобильный интернет, способный на большее, чем прогрузка картинок и простеньких мелодий, три года назад – интернет, работающий на высокой скорости даже на трассе или в деревне у бабушки. А сегодня мы не мыслим жизни без быстрого и доступного интернета в каждом смартфоне. И это не чудо, а заслуга операторов связи. Мы решили расспросить поподробнее у экспертов Tele2, откуда берется мобильный интернет и как все эти гигабайты песен, роликов и подкастов попадают в наши телефоны.

Базовые станции

- Почему не прочитал мое сообщение?

- Ехал по трассе!/Был на рыбалке/Ездил с другом в деревню/Собирал в лесу грибы

Пару лет назад такие диалоги были вполне актуальны. Мобильный интернет, да что уж говорить, иной раз и сама мобильная связь хорошо работали в границах более-менее крупных городов Кузбасса, а дальше начиналась «слепая зона». Сейчас такого не случается, потому что операторы связи активно занялись расширением покрытия мобильного интернета.

Только в 2019-м году в Кузбассе мобильный оператор Tele2 запустил более двухсот базовых станций 4G в селах и поселках Кемеровской области. Высокоскоростной интернет появился в селах Симбирка, Троицкое, Преображенка, Котино, Красноселка, Ашмарино, Теплая речка, Осиновое Плесо, Приметкино и Бенжереп, в поселках Полуторник, Тамбар, Октябрьский, Зимник и многих других. А это значит не только то, что жители этих деревень теперь вовсю осваивают мессенджеры и в числе первых смотрят новинки сериалов (хотя это тоже круто и важно!), но и то, что бывая на природе или проезжая по трассе близ этих населенных пунктов, вы тоже можете наслаждаться общением, фильмами и музыкой онлайн.

И пускай мы не видим эти станции и не думаем о них, но именно они соединяются с вашими смартфонами, используя радиосигнал, в том числе отраженный от стен и других препятствий. Как технические специалисты Tele2 решают, где строить станции? Они следят за нагрузкой. Например: в городе появился новый торговый центр, люди полюбили проводить там время, трафик мобильного интернета в этой зоне сильно вырос. Пора устанавливать базовые станции! Причем сразу несколько – если выйдет из строя одна - другие будут ее дублировать и никто не останется без любимых треков Эда Ширана в наушниках!

Еще больше базовых станций нового поколения

В городах все еще круче: здесь вовсю строятся базовые станции LTE 1800 − с начала года специалисты Tele2 запустили их более 50. Сигнал в диапазоне 1800 МГц лучше проникает в сквозь преграды вроде стен, повышая качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, крупных магазинах и других городских постройках. А в Кемерове, Белове, Ленинске-Кузнецком и ряде других населенных пунктов даже появились станции LTE на частоте 2600 МГц: благодаря этому серьезно увеличилась емкость сети, а интернет остается быстрым даже в часы пиковой загрузки.

С начала года специалисты Tele2 запустили более 50 базовых станций LTE 1800. Фото: пресс-служба Tele2

Супертехнологии

Чтобы увеличить пропускную способность сети еще сильнее, Tele2 применяет все доступные технологии. Такие, как MIMO (Multiple Input Multiple Output) — это метод кодирования сигнала, при котором приём и передача данных обеспечиваются системами из нескольких антенн. Эта фишка сейчас используется на 70 базовых станциях в Кузбассе и позволяет разогнать интернет процентов на шестьдесят, в пересчете на одного абонента.

Драйв-тест

Никакого интернета не будет, пока не пройдет драйв-тест. Каждую построенную базовую станцию сотрудники Tele2 тщательно проверяют. Объезжают окрестности со специальным оборудованием и замеряют скорость интернета. Пока станция не «сдаст экзамен» – в работу не запустят. Вы же не думали, что только на вашей работе дают тестовые задания?!

Смартфон с поддержкой 4G

Итак, Tele2 создал условия, дальше все зависит от вас. Купите современное мобильное устройство, которое поддерживает 4G. И не только себе, но и маме, и бабушке с дедушкой, и родственникам в деревне (помним, что базовые станции там уже построены)

Настройка смартфона

Обычно это происходит автоматически, но иногда сеть 4G в настройках мобильного нужно включить вручную. Заходите в пункт «Сотовые данные», потом — в «Параметры данных». Убедитесь, что переключатель LTE включён. На Android-смартфонах выбрать режим сети можно в настройках в разделе «Беспроводные сети», далее — пункт «Мобильная сеть», потом — «Предпочтительный режим сети», где требуется активировать вариант «4G/3G/2G». Сделал сам – помоги всем родным.

Чтобы увеличить пропускную способность сети сильнее, Tele2 применяет все доступные технологии. Фото: пресс-служба Tele2

Настройка SIM-карты

Многие пользователи Android-смартфонов пользуются телефонами с поддержкой двух SIM-карт. Иногда это удобно, но важно убедиться, что SIM-карта Tele2 стоит в том слоте, которые обеспечивает подключение к мобильному интернету – он обычно только один. Если нет – переместите SIM-карту в нужный слот, пользуясь инструкцией.

Выгодный тариф

Хитом у кузбасских абонентов стал тариф «Мой онлайн+». Ежемесячная абонентская плата составляет 250 рублей, в нее включены 30 Гб интернет-трафика, бесплатные звонки абонентам Tele2, 400 минут на звонки абонентам других сотовых операторов, бесплатные социальные сети (Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджеры (WhatsApp, Viber). Клиенты также могут пользоваться услугами навигации «Яндекс», стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV без ограничений. Следует отметить, что интернет-трафик предоставляется как в домашнем регионе, так и за его пределами. Это является большим плюсом для тех, кто часто путешествует по стране (это в принципе все, что человеку нужно, только тссс!).

«Биржа Tele2»

Новая тема от оператора связи Tele2 сделала мобильный интернет еще выгоднее и превратила процесс пользования смартфоном в выгодное предприятие! Остались неиспользованные минуты, гигабайты или SMS? Продай их на Бирже Tele2! Вырученные деньги можно тратить на оплату услуг связи. В первый месяц после запуска сервисом уже воспользовались более миллиона клиентов Tele2.

Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифных планов «Премиум» и «Везде онлайн», а покупка – абонентам всех пакетных тарифов, в том числе архивных.

Актуальные приложения для смартфона

Даже самый быстрый интернет не принесет ни пользы, ни радости без удобных приложений. Не забудьте установить на смартфон несколько мессенджеров – пока не попробуете разные, не узнаете, какой вам удобнее. Кстати, пользоваться ими можно бесплатно на всех тарифных планах Tele2. Открывать рабочие файлы поможет WPS Office – с ним часть работы можно выполнять вдали от офисного компьютера. А музыкальный стриминговый сервис от Google или Яндекс позволит наслаждаться любимыми треками без ограничений и рекламы за номинальную плату. Также меломанам пригодится Shazam – приложение, которое находит для вас название незнакомой песни, а книголюбам – удобная «читалка» вроде Cool Reader или приложение от любимого онлайн-магазина литературы.