История Кемерова за один вечер: в театре драмы пройдет премьера спектакля о городе

Завтра, 28 ноября, в Кемеровском областном театре драмы состоится премьера спектакля «Бульвар надежд в осенних листьях». Главный герой постановки - областная столица угольного края с ее причудливой историей: от первых жителей, работников заводов, бывших заключенных до превращения в региональный центр. Мы встретились с режиссером спектакля Михаилом Быковым, автором пьесы Эрнстом Горьковским и заслуженным артистом России Олегом Кухаревым, исполняющим одну из главных ролей, чтобы узнать, что они хотят сказать зрителям своим спектаклем и чем их постановка может быть интересна как заядлым театралам, так и далеким от этого вида искусства людям.

Спектакль в спектакле и другие хитрости

История Кемерова - причудливая и многогранная. В становление и развитие города внесли особый вклад и бывшие заключенные, отбывающие наказание в многочисленных колониях, и иностранные эмигранты, решившие безвозмездно развивать тогда отстававшую Сибирь, и приезжая интеллигенция, поднимавшая в угольном регионе культуру, и многие другие, приехавшие и уже родившиеся здесь.

Во всех этих перипетиях истории Кемерова прекрасно разбирается ученый и журналист Владимир Сухацкий. Он изучил развитие города от образования первого поселения до сегодняшнего дня и является настоящим знатоком областной столицы. И Сухацкий станет первым, кто предстанет перед зрителями в постановке «Бульвар надежд в осенних листьях». Он расскажет краткую «биографию» Кемерова, опишет ключевые эпизоды развития, начертит маршрут, по которому гости театра пройдут вместе с актерами. Это будет некий спектакль в спектакле, позволяющий погрузить зал в атмосферу городских окраин.

На протяжении всего действа место событий не обозначается. Лишь этот монолог Сухацкого и звучащее в конце стихотворение Беллы Ахмадулиной, посвященное Кемерову, указывает, что бульвар надежд находится именно здесь.

- Мы не называем конкретную географическую точку, где происходит действие, но зритель все понимает: он узнает двор, в котором рос, угадывает знакомые лица в героях постановки, понимает, что описывается его родной бульвар, по которому он гулял, - рассказывает режиссер спектакля Михаил Быков.

Михаил Быков и Эрнст Горьковский создали спектакль не только о городе, но и о любви. Фото: Татьяна МИГУНОВА.

Этот эффект возникает потому, что автор постановки передал в спектакле свои эмоции, то, что увидел и запомнил в раннем детстве, юношестве и в период взрослой жизни.

- 70-е годы, с которых начинается повествование, я не видел сам, так как родился только в конце этого десятилетия. Но я знаю, что в тот момент у людей была общая идея, они смотрели в одну сторону и были ближе друг к другу. В 80-е всеобщая цель была поставлена под сомнение, а в 90-е вера совсем пропала. Потому нулевые - свежий глоток воздуха, появление второго дыхания. И наши дни, когда непонятно, что будет дальше, - дополняет Быков.

Танцы, любовь и бабка Степанида

В спектакле показана смена пяти десятилетий, начиная с 1970 года. Они очень отличаются, одно совершенно не похоже на другое. Каждая сцена и рассказ о поколении предваряется русским народным танцем, перекроить который пытается новомодный хореограф. Он утверждает: сейчас исполнять такое - моветон, и предлагает заменить традиционные движения на современные: шейк, брейк, хип-хоп, вог, тверк.

- Танец - это некая аналогия с действительностью, - рассказывает автор пьесы Эрнст Горьковский. - В каждом поколении есть новшества, которые через некоторое время заменяются еще более современными вещами, но что-то все равно остается неизменным. В человеке также: есть моральные принципы, от которых он готов отказаться в угоду времени, а есть то, что он сохраняет в себе несмотря ни на что.

Всего в пьесе пятнадцать персонажей, и только двое из них остаются верными себе на протяжении всего действа: Генрих Карлович, доцент института, и бабка Степанида, приехавшая из деревни. И они несут в себе лучшие качества, которые сумели сохранить даже в самые тяжелые времена: справедливость, честность, неравнодушие, любовь к ближнему, открытость и невероятную любовь к своему городу и людям, проживающим на этом бульваре надежд.

- Не надо думать, что постановка исключительно о городе. Она также о любви между мужчиной и женщиной и немного о сказке, которая может стать реальностью. Со мной она случилась. Если бы я не был влюблен в свою жену по уши уже двадцать три года, то я никогда бы не написал эту пьесу. Считаю, что благодаря встрече с ней я стал счастливым человеком. И хочется, чтобы другие тоже поверили в это чудо, и оно воплотилось бы в жизнь, - дополняет автор пьесы.

Загадочная история доцента

Самый таинственный персонаж спектакля - доцент Генрих Карлович. Он все время одинок и практически не общается с жителями двора, лишь наблюдает за ними издалека. Его исполняет заслуженный артист России Олег Кухарев.

- Мое участие в постановке - проявление любви к городу. У меня была возможность отказаться, но я не выбрал этот путь. В том числе и потому, что таким решением я мог бы сделать авторов этого произведения несчастными, а я хочу, чтобы вокруг были лишь радостные лица. И я своим участием могу поддержать чьи-то добрые и светлые чувства, - рассказывает Олег Кухарев.

Он также утверждает, что спектакль дарит надежду. Автор и режиссер пьесы должны вселить в зрителя веру в светлое завтра и показать, что у города есть такая сторона, которую никто раньше не видел, и что здесь тоже можно быть счастливым и успешным. Например, как один из персонажей, предпринимательница Светлана, работавшая за границей, но вернувшаяся в родной город и нашедшая счастье здесь.

Олег Кухарев в спектакле сыграл самого таинственного персонажа. Фото: Татьяна МИГУНОВА

- Кемеровчанам это интересно. После читки этой пьесы у меня на страничке в Facebook резко увеличилось количество друзей. Что это значит? Зрители идентифицировали меня с персонажем, доцентом, и приняли за своего, хотя я родился не здесь. На мой взгляд, это и потому, что спектакль дарит надежду на лучшее. Как сказал Моцарт, если в произведении нет утешения, оно безнравственно. И в этой пьесе нет безнадеги, а утешение прослеживается даже в самом названии «Бульвар надежд…», - отмечает артист. - Зритель чувствует это настроение.

Вместо послесловия

Премьера спектакля «Бульвар надежд в осенних листьях» состоится уже завтра. Для молодых, тех, кто не видел прошлых десятилетий, пойти на спектакль - это значит попытаться почувствовать место, в котором живешь, узнать людей, которые, словно тени из прошлого, до сих пор бродят по старому бульвару.

Ведь сколько мы бы не бежали за успехом, куда бы ни переезжали, все, что нам необходимо, - это ощущение дома, где тебя ждут родные лица: семья, друзья, соседи. И это встреча для нас пройдет в четверг, 28 ноября, в Большом зале Кемеровского областного театра драмы имени Луначарского.