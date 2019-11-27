2019-11-27T07:12:58+03:00
Общество

Появились фотографии Сибирского кластера искусств в Кузбассе

Строительство начнется уже в следующем году
Яна ПОПОВА
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Появились фотографии Сибирского кластера искусств в Кузбассе. ФОТО: Департамент культуры и национальной политикиПоявились фотографии Сибирского кластера искусств в Кузбассе. ФОТО: Департамент культуры и национальной политики
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В сети появились фотографии Сибирского кластера искусств, который начнут появится в областной столице Кузбасса. Строительство объектов начнется уже в следующем году.

План возведения зданий и макеты будущих учреждений культуры опубликовал департамент культуры и национальной политики Кемеровской области. Строительство пройдет на двух основных площадках: в Центральном и Ленинском районах города. Все объекты будут интегрированы с действующими учреждениями культуры и искусства Кузбасса.

– Театрально-концертный и музейно-выставочный комплекс будет размещен на Искитимской набережной Кемерова. Культурно-образовательный комплекс совместно с Кемеровским государственным институтом культуры будет располагаться в молодом и растущем Ленинском районе Кемерово, – отмечается в официальном заявлении.

Появились фотографии Сибирского кластера искусств в Кузбассе. ФОТО: Департамент культуры и национальной политики

Появились фотографии Сибирского кластера искусств в Кузбассе. ФОТО: Департамент культуры и национальной политики

Напомним, речь идет о строительстве филиалов Русского музея, Московской государственной академии хореографии и Мариинского театра. Приступят к работам уже в июне 2020 года. Сначала подготовят филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом для учащихся на 150 мест и с учебным театром. После – филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского на 150 учащихся с концертным залом и интернатом на 75 человек. А затем –общеобразовательный центр с бассейном для учащихся в филиалах РГИСИ, МГАХ, ЦМШ на 300 человек и многоквартирный жилой дом для преподавателей филиалов.

Через несколько месяцев, в октябре 2020 года, приступят к возведению филиалов Русского музея, Российского государственного института сценических искусств с общежитием на 240 мест, фондохранилища Кузбасского центра искусств. Многоквартирный дом для артистов и специалистов начнут строить в январе 2021 года, филиал Мариинского театра на 950 мест – в апреле 2021-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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