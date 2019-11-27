2019-11-27T10:21:39+03:00
Общество

Школьница из Кемерова задала вопрос президенту России Владимиру Путину

Это произошло в рамках большого открытого урока «Школа завтрашнего дня»
Яна ПОПОВА
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Школьница из Кемерово задала вопрос Президенту России Владимиру Путину. ФОТО: кадр видеотрансляции телемоста.Школьница из Кемерово задала вопрос Президенту России Владимиру Путину. ФОТО: кадр видеотрансляции телемоста.
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Ученица кемеровской школы № 85 задала вопрос президенту России Владимиру Путину в рамках телемоста, организованного на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

Татьяна Ерофеева, выпускница 11-го класса, во время телемоста задала вопрос президенту России Владимиру Путину, можно ли сделать дни профориентации в школе обязательными. Она считает, что благодаря этому школьники смогут выбрать именно ту профессию, которая будет им нравиться.

- Жизнь меняет школу. Она ставит перед нами новые задачи. И для того, чтобы быть успешными, мы должны эти задачи решать, в том числе и ориентироваться в тех проблемах, которые возникают. Но, конечно, очень важно, чтобы взрослые люди ориентировались в этом огромном количестве проблем и вас бы направили своевременно, - ответил Владимир Путин.

Кроме того, свои мысли по этому вопросу озвучила и министр образования России Ольга Васильева. Она заметила, что ранняя профориентация, при которой ребенок попробует все, крайне необходима в современных образовательных учреждениях.

- Я абсолютно согласна с вами, Владимир Владимирович, что каждый директор может определить то количество часов и времени, и, самое главное, партнеров, которых можно приглашать и общаться, чтобы помогать ребятам найти себя. Я думаю, что если мы это сделаем, например, с шестого класса, то мы сможем получить результат, - дополнила министр.

Отметим, на форуме профнавигации собрались победители Всероссийского конкурса лучших профориентационных практик из 80 регионов страны. В их числе и пять учителей из Кузбасса: преподаватель информатики, математики МБОУ «Урская СОШ» из Гурьевского района Наталья Марченко, учитель физики МБОУ «Лицей № 62» из Кемерова Светлана Печерская, учитель математики МАОУ «СОШ № 85» Светлана Ступаренко из Кемерова, учитель технологии школы-интерната № 19 ОАО «РЖД» Олеся Купревич из Новокузнецка и учитель истории и обществознания школы-интерната № 19 ОАО «РЖД» Давид Хачатурянц из Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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