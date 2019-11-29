2019-11-29T12:43:47+03:00
Общество

Может ли стоить 18 миллионов: конкуренты прокомментировали цену елки из Кемерова

Страсти вокруг новогоднего дерева не утихают
Надежда ОСИПОВА
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Фото: Елена ПОПОВАФото: Елена ПОПОВА
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Не затихает история вокруг главной городской елки в Кемерове. Приобретенная за 18 миллионов рублей, она оказалась в центре внимания не только кузбассовцев, но и всей страны. Даже Иван Ургант в своей вечерней юмористической передаче пошутил про настоящие машинки и самолетики, которые используются вместо игрушечных, и звезду российской эстрады, сидящую на макушке.

У других - дешевле?

Одновременно с этим в интернете появилась информация, что одна из компаний, участвовавших в тендере, предлагала поставить точно такую же искусственную ель всего за 3,68 миллиона рублей. То есть почти в пять раз дешевле! В эту стоимость входит 23-метровая ель, состоящая из 42 ярусов и 1896 веток и 5-метровая макушка - за это пришлось бы заплатить 2,13 миллиона рублей. Еще один миллион - за комплект игрушек. А также 200 тысяч за доставку и 350 тысяч за монтаж.

В интеренете появились скриншоты документа, в котором елку предлагают в пять раз дешевле. Фото: соцсети.

В интеренете появились скриншоты документа, в котором елку предлагают в пять раз дешевле. Фото: соцсети.

Сравним с характеристиками кемеровской елочки: высота - 25 метров (включая подиум), состоит из 1896 веток, украшена 5688 гирляндами трех цветов, оснащена иллюминацией, которая может работать по одной из 1000 программ.

Почему не выиграли

С вопросом, почему же кемеровские власти отказались от столь выгодного предложения, мы обратились непосредственно в компанию, которая находится в Москве.

- Елка за 18 миллионов? Конечно, знаем эту историю, - тут же ответил по телефону Артур Баруткин, руководитель компании. И тут же обескуражил. - Только в тендере мы не участвовали.

- А как же коммерческое предложение?!

- Нас в среду попросили сделать коммерческое предложение, аналогичное тому, которое отвечает требованиям администрации Кемерова. Позвонили, звонки обрабатывает менеджер, она составила предложение, отправила, а на утро появилась новость про Кузбасс. Вообще каждый день у нас бывает около пятидесяти запросов. Так что мы этому не удивились. Однако сразу уточнили, что в этом году браться не будем: на носу декабрь и мы просто физически не успеем выполнить обязательства. Менеджеры были уверены, что коммерческое предложение нужно для формирования бюджета города или компании на следующий год.

- А вы видели кемеровскую елку? Она стоит этих денег или нет?

- Я не могу точно оценивать стоимость, потому что помимо самого дерева есть еще дополнительные работы, которые должны выполняться, какое-то оборудование, настройка, электрика. Плюс надо отметить, что елка не на один год приобретается. Вообще мы уже пожалели, что выставили коммерческое предложение, и все в такую сторону поворачивается.

Срубать - неэтично

Глава Кемерова Илья Середюк, объясняя стоимость, обратил внимание на то, что ель на главной площади выполнена из качественных материалов, оснащена высокотехнологичной иллюминацией. Он отметил, что в итоговую стоимость включены доставка, монтаж, гарантийное обслуживание в течение пяти лет. Также мэр Кемерова заметил, что ель прослужит городу не менее 10-15 лет и в течение всего этого времени дополнительных вложений не потребуется.

Кроме того, Илья Середюк обратил внимание, что сравнение кемеровской елки с кремлевской некорректно. В Москве установлено живое дерево за шесть миллионов рублей. Если бы в Кемерове ставили такую же на протяжении 15 лет, то без учета инфляции на это потребовалось бы 90 миллионов рублей.

- Наш город в свое время отказался от живой елки в пользу искусственной, поскольку многие считали неэтичным срубать 50-60-летнюю ель ради праздника. И это мировой тренд, это наш вклад в заботу об окружающей среде, - добавил Илья Середюк.

Глава Кемерова Илья Середюк, объясняя стоимость, обратил внимание на то, что ель на главной площади выполнена из качественных материалов, оснащена высокотехнологичной иллюминацией. Фото: Константин ИВАЧЕВ

Глава Кемерова Илья Середюк, объясняя стоимость, обратил внимание на то, что ель на главной площади выполнена из качественных материалов, оснащена высокотехнологичной иллюминацией. Фото: Константин ИВАЧЕВ

Пока же кузбассовцы, да и жители всей России спорят: стоило ли Кемерову, который является всего лишь областным центром, вкладывать столь серьезные средства в ель. Мнения традиционно расходятся. Одни отмечают, что с яркой иллюминацией и новой елью город стал намного краше, другие же заявляют, что елочку можно было бы выбрать подешевле, а эти деньги направить на что-то другое, более актуальное для жителей всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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