Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Встречаем зиму песнями и плясками!

Спешим на Кузьминскую вечору к «Параскеве Пятнице»

За окнами уже наступила настоящая сибирская зима - снежная, морозная. То солнечная, то пасмурная, то со снегопадом, то с ясным - но не греющим - солнышком. А вот по календарю все еще идет осень! Значит, настало самое время попрощаться с нею и встретить календарную зиму.

Провожать осень, танцевать да песни петь, играть да хороводы водить будут в «Параскеве Пятнице». А уж здесь-то умеют повеселиться! Будьте готовы к тому, что на Кузьминской вечоре все пляшут и поют, играют и веселятся - никто не сидит в стороне! Ну разве что присаживаются за стол, чтобы чаю отведать с угощениями. А потом - снова в хоровод!

На Кузьминскую вечору ждут гостей из разных волостей. Главное - прихватить вторую обувь, девушкам желательно быть в длинной юбке или платье, чтобы плясать было удобно. Да к столу что-то надо принести. А еще - обязательно записаться, чтобы точно не пропустить праздник.

ЦРФЭ «Параскева Пятница»

ул. 25 лет Октября, 2

30 ноября, начало в 16.00

Запись по телефону: (384-3) 74-57-41

Чтобы отправиться на волшебный остров, достаточно всего лишь горсточки волшебной пыльцы. Или - билета в театр. Фото: Сергей КОСОЛАПОВ

Повзрослеем - но потом

Наблюдаем за чудесной историей Питера Пэна, Венди и всех остальных

Историю, написанную Джеймсом Барри, знают, пожалуй, и взрослые, и дети. Кто-то читал, кто-то смотрел мультфильм, а кто-то - одну из многочисленных экранизаций. Но именно на театральной сцене сказка о не желающем взрослеть мальчике, его друзьях, феях и всех остальных оживает по-настоящему.

В этом выдуманном мире, где собака легко справляется с ролью няни, а непослушную тень приходится пришивать, чувства, вера в чудо остаются настоящими. Зрителей ждет спектакль-полет на волшебный остров детства Нетинебудет с пиратами и феями, спектакль-воспоминание для тех, кто уже вырос, спектакль-игра для тех, кто еще растет.

О чем он? Нет, вовсе не о непослушных потерявшихся детях, а о мечтах, дружбе, преданности, семье и любви. А чтобы отправиться на волшебный остров, достаточно всего лишь горсточки волшебной пыльцы. Или - билета в театр.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

30 ноября, начало в 11.00

Цена билетов: от 300 до 600 рублей

Любуемся звездами и слушаем истории в новокузнецком планетарии.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Эти удивительные созвездия

Любуемся звездами и слушаем истории

Подняв голову вверх, каждый из нас может полюбоваться звездами. Некоторые умеют видеть не просто яркие точки на небе. Для них расположение звезд переплетается в удивительные рисунки - созвездия. Как они появляются? Как называются? Видят ли люди в разных уголках Земли одни и те же созвездия или в каждом полушарии они «новые»?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, давайте отправимся в восхитительное путешествие в глубины Вселенной. Вы узнаете об околополярных созвездиях, как их найти на звездном небе и какие интересные объекты в них скрыты. А еще - о важных астрономических понятиях: звездная величина, блеск и светимость звезд. Более того, у вас появится возможность перенестись в древнегреческий миф, который невидимой нитью связывает звезды на небесной сфере. И даже станете свидетелем гнева богини Геры и подвига Персея!

Звезды зовут и ждут вашего внимания и интереса. Поднимите голову вверх. Посмотрите на них. Станьте на шаг ближе к пониманию загадок космоса!

Планетарий имени А.А. Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

30 ноября, начало в 14.30

Цена билетов: 200 рублей

Каждое произведение Татьяны Стукаловой многогранно и необычно. Фото: Наталья ПАНЬШИНА

Мир цвета и линии

Погружаемся в тонкий мир Татьяны Стукаловой

Татьяна Стукалова - многогранный художник. В поисках стиля она пробовала разные материалы и техники исполнения - рисование, мелкая скульптура, настенные маски, панно, холодный фарфор. Но на этой выставке по большей части представлены произведения, выполненные в техниках масляной живописи, рисования тушью, пирографии (выжигание по дереву), акварели.

Отметим, что каждое произведение Татьяны Стукаловой многогранно и необычно. Рядом с классическими - фантастические пейзажи, необычные люди, неведомые животные. А ее графические работы, по словам самой Татьяны Стукаловой, «это внутреннее восприятие бытия, образы, мистические символы и иллюстрации, навеянные запомнившимися произведениями. Линия, движение, сочетание контрастности черного и белого - все подчинено наиболее выразительному и четкому отображению идеи».

Погрузитесь в волшебный мир цвета и линии Татьяны Стукаловой, подарите своей душе немного праздника!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница: с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье: с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей