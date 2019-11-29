Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке
Встречаем зиму песнями и плясками!
Спешим на Кузьминскую вечору к «Параскеве Пятнице»
За окнами уже наступила настоящая сибирская зима - снежная, морозная. То солнечная, то пасмурная, то со снегопадом, то с ясным - но не греющим - солнышком. А вот по календарю все еще идет осень! Значит, настало самое время попрощаться с нею и встретить календарную зиму.
Провожать осень, танцевать да песни петь, играть да хороводы водить будут в «Параскеве Пятнице». А уж здесь-то умеют повеселиться! Будьте готовы к тому, что на Кузьминской вечоре все пляшут и поют, играют и веселятся - никто не сидит в стороне! Ну разве что присаживаются за стол, чтобы чаю отведать с угощениями. А потом - снова в хоровод!
На Кузьминскую вечору ждут гостей из разных волостей. Главное - прихватить вторую обувь, девушкам желательно быть в длинной юбке или платье, чтобы плясать было удобно. Да к столу что-то надо принести. А еще - обязательно записаться, чтобы точно не пропустить праздник.
ЦРФЭ «Параскева Пятница»
ул. 25 лет Октября, 2
30 ноября, начало в 16.00
Запись по телефону: (384-3) 74-57-41
Чтобы отправиться на волшебный остров, достаточно всего лишь горсточки волшебной пыльцы. Или - билета в театр. Фото: Сергей КОСОЛАПОВ
Повзрослеем - но потом
Наблюдаем за чудесной историей Питера Пэна, Венди и всех остальных
Историю, написанную Джеймсом Барри, знают, пожалуй, и взрослые, и дети. Кто-то читал, кто-то смотрел мультфильм, а кто-то - одну из многочисленных экранизаций. Но именно на театральной сцене сказка о не желающем взрослеть мальчике, его друзьях, феях и всех остальных оживает по-настоящему.
В этом выдуманном мире, где собака легко справляется с ролью няни, а непослушную тень приходится пришивать, чувства, вера в чудо остаются настоящими. Зрителей ждет спектакль-полет на волшебный остров детства Нетинебудет с пиратами и феями, спектакль-воспоминание для тех, кто уже вырос, спектакль-игра для тех, кто еще растет.
О чем он? Нет, вовсе не о непослушных потерявшихся детях, а о мечтах, дружбе, преданности, семье и любви. А чтобы отправиться на волшебный остров, достаточно всего лишь горсточки волшебной пыльцы. Или - билета в театр.
Новокузнецкий драматический театр
пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43
30 ноября, начало в 11.00
Цена билетов: от 300 до 600 рублей
Любуемся звездами и слушаем истории в новокузнецком планетарии.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Эти удивительные созвездия
Любуемся звездами и слушаем истории
Подняв голову вверх, каждый из нас может полюбоваться звездами. Некоторые умеют видеть не просто яркие точки на небе. Для них расположение звезд переплетается в удивительные рисунки - созвездия. Как они появляются? Как называются? Видят ли люди в разных уголках Земли одни и те же созвездия или в каждом полушарии они «новые»?
Чтобы получить ответы на эти вопросы, давайте отправимся в восхитительное путешествие в глубины Вселенной. Вы узнаете об околополярных созвездиях, как их найти на звездном небе и какие интересные объекты в них скрыты. А еще - о важных астрономических понятиях: звездная величина, блеск и светимость звезд. Более того, у вас появится возможность перенестись в древнегреческий миф, который невидимой нитью связывает звезды на небесной сфере. И даже станете свидетелем гнева богини Геры и подвига Персея!
Звезды зовут и ждут вашего внимания и интереса. Поднимите голову вверх. Посмотрите на них. Станьте на шаг ближе к пониманию загадок космоса!
Планетарий имени А.А. Федорова
пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14
30 ноября, начало в 14.30
Цена билетов: 200 рублей
Каждое произведение Татьяны Стукаловой многогранно и необычно. Фото: Наталья ПАНЬШИНА
Мир цвета и линии
Погружаемся в тонкий мир Татьяны Стукаловой
Татьяна Стукалова - многогранный художник. В поисках стиля она пробовала разные материалы и техники исполнения - рисование, мелкая скульптура, настенные маски, панно, холодный фарфор. Но на этой выставке по большей части представлены произведения, выполненные в техниках масляной живописи, рисования тушью, пирографии (выжигание по дереву), акварели.
Отметим, что каждое произведение Татьяны Стукаловой многогранно и необычно. Рядом с классическими - фантастические пейзажи, необычные люди, неведомые животные. А ее графические работы, по словам самой Татьяны Стукаловой, «это внутреннее восприятие бытия, образы, мистические символы и иллюстрации, навеянные запомнившимися произведениями. Линия, движение, сочетание контрастности черного и белого - все подчинено наиболее выразительному и четкому отображению идеи».
Погрузитесь в волшебный мир цвета и линии Татьяны Стукаловой, подарите своей душе немного праздника!
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92
Время работы: понедельник - пятница: с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье: с 10.00 до 17.00
Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU