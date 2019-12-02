2019-12-02T15:45:30+03:00
Общество

В Кузбассе владельцев электромобилей освободят от транспортного налога

Инициативу выдвинул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе владельцев электромобилей освободят от транспортного налога. Фото: Пресс-служба АКОВ Кузбассе владельцев электромобилей освободят от транспортного налога. Фото: Пресс-служба АКО
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Губернатор Кузбасса предложил освободить от транспортного налога владельцев электромобилей. Новую льготу планируется внедрить в рамках региональной платформы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», которая создана для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Ни для кого не секрет, что наряду с промышленными предприятиями воздух загрязняют выхлопные газы от автомобильного транспорта. Поэтому по решению Сергея Цивилева с 1 января 2020 года владельцы электромобилей на пять лет освобождаются от уплаты транспортного налога. При этом льготу введут так сказать «задним числом», с 1 января 2019 года. Это позволит владельцам экологичного транспорта пользоваться ею уже со следующего года. Такое право будет дано как частным автовладельцам, так и различным организациям. От налога освободят все виды транспорта вне зависимости от мощности двигателя и количества техники у одного владельца.

-На сегодняшний день на улицах Кузбасса насчитывается всего 64 электромобиля. Но, именно за этим транспортом будущее, - подчеркнул Сергей Цивилев.

И действительно, эксплуатация электромобиля обходится его владельцу дешевле. При действующей стоимости бензина и электроэнергии на 100 километров пути расходы у электромобиля в 13 раз меньше. Плюс с ним дешевле обходится техобслуживание.

Помимо этого губернатор принял решение расширить действие льготы по транспортному налогу не только для владельцев экологически чистого транспорта, но и для многодетных семей. Напомним, что сейчас каждая такая семья освобождается от уплаты налога на одно транспортное средство - легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил или автобус до 150 лошадиных сил или мотоцикл до 35 лошадиных сил. Глава региона считает, что льготу распространить и на автомобили мощностью более 200 лошадиных сил. Такой транспорт как раз востребован у многодетных семей, которые часто совершают групповые поездки. Сергей Цивилев поручил депутатам Законодательного собрания Кузбасса до конца текущего года принять соответствующие поправки в закон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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