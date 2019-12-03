«Имеете право!»: Как сделать капремонт раньше срока

Со сферой ЖКХ ежедневно сталкивается каждый житель Кузбасса: тарифы на услуги, чистота в подъездах, капитальный ремонт… Все эти вопросы встают перед нами каждый день. На круглом столе с участием представителей департамента ЖКХ мы получили ответы на самые актуальные.

Участники круглого стола - начальник областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев, зампредседателя облсовета народных депутатов, сопредседатель штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов, руководитель региональной Госжилинспекции Ирина Гайденко и и.о. генерального директора областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Руслан Галимов.

Жильцы против управляющей компании

Что делать, если никак не удается наладить диалог с управляющей компанией? Или если вопросы, связанные с обслуживанием дома, никак не решаются? Ответ прост: для начала - еще раз попытаться обратиться в управляющую компанию. Ведь зачастую проблемы у жильцов возникают не из-за чьего-то нежелания работать, а из-за нехватки информации.

- Безусловно, первый рубеж обращения - управляющая компания, - отметил Олег Ивлев и посоветовал видеть в УК не противников, а помощников. - Если же диалога не получается, стоит прибегнуть к крайней мере - это смена управляющей компании.

Ирина Гайденко отметила, что кузбассовцы нередко обращаются в Госжилинспекцию с вопросами и жалобами на работу жилищников. Причем год от года число обращений практически не меняется. Так, в 2019 году уже поступило 21 606 обращений от граждан.

На что жалуетесь?

Основные жалобы, которые поступают от кузбассовцев, - качество оказания жилищных услуг. Зимой жалуются на неубранный снег и сосульки, холод в квартирах или невыносимую жару в них же. Летом граждан беспокоит отсутствие ремонтных работ в подъездах, на кровлях, балконах. Жильцы уверены: УК бездействует!

- Прежде всего должен быть диалог между жителями и управляющей компанией. Если же управляющая компания не реагирует, тогда собственникам следует обращаться выше по инстанциям. К нам в том числе - чтобы мы уже проводили проверки и в случае выявления нарушений привлекали к ответственности. Потому что штрафы за нарушения лицензионных требований серьезные: до 300 тысяч рублей на юридическое лицо и до 100 тысяч рублей - на должностное лицо, - пояснила Ирина Викторовна.

Более того, УК должна дать ответ в установленные сроки - 30 дней. А по некоторым вопросам - в тот же день и по тому же каналу, по которому поступила жалоба. В противном случае - тоже штраф.

- Если раньше было проблематично проверить, своевременно ли управляющая компания дала ответ обратившемуся, то сейчас все прозрачно, и люди обращаются к нам с вопросами: почему УК ответила не в срок? И у нас уже есть штрафные санкции даже за один день просрочки, - заметила Ирина Гайденко.

Окупится ли капремонт?

Кузбассовцы - люди в большинстве своем сознательные. Более 87 процентов из них оплачивают взносы на капремонт. Однако существует ряд домов, которые никак не могут «насобирать» на ремонт - это так называемые «неокупаемые» дома, в которых очень мало квартир. В сентябре 2019 года тариф на капремонт был повышен до 6,71 рубля, и это, как отметил Руслан Галимов, руководитель Фонда капремонта, позволит решить ряд проблем. В том числе и отремонтировать те самые 200 «неокупаемых» домов.

К слову, измененный тариф позволил региону претендовать на получение средств из федерального бюджета.

Еще один интересующий многих вопрос - могут ли жители передвинуть срок ремонта домов на более ранний. Ведь как отметили жильцы тех самых «неокупаемых» домов, им и 30 лет не хватит, чтобы накопить на кровлю и трубы, которые уже сегодня нуждаются в замене.

Олег Ивлев ответил, что сделать это вполне возможно. А для этого нужно обратиться в межведомственную комиссию муниципалитета - хоть самостоятельно, хоть через управляющую компанию. К обращению нужно приложить акт обследования технического состояния дома с выводами экспертов о необходимости ремонта в более ранние сроки, а также сведения о платежах жителей за капремонт. При этом процент собираемости должен быть не менее 80.

- В течение 20 дней комиссия должна принять решение о переносе либо об отказе в переносе сроков капремонта, - уточнил Олег Валерьевич. - Сама программа капремонта ежегодно актуализируется, и на основании тридцати четырех муниципальных программ департамент формирует региональную, которую и передает в фонд для исполнения.

Менять или не менять?

Случается, что жильцов дома не устраивает работа управляющей компании. И в поисках более добросовестных исполнителей жильцы меняют одну компанию на другую. Конечно, каждый собственник имеет такое право, однако прежде, чем подписывать решение о смене, специалисты советуют задуматься: кто придет на смену? Будет ли это добросовестный исполнитель?

Сейчас одна из проблем жителей - отношения с поставщиками услуг - провайдерами, установщиками домофонов, видеонаблюдения. Во многих домах оборудование было установлено без учета коммуникаций - согласовали с собственниками - и все. А сейчас требования другие: необходимо согласование не только с жильцами, но и с управляющей компанией, чтобы учесть пролегание коммуникаций и поддерживать их в надлежащем состоянии.

Куда обращаться?

Если у вас есть вопросы по обслуживанию дома, в первую очередь обратитесь в управляющую компанию. И лишь после этого в Госжилинспекцию.

В Госжилинспекции Кемеровской области по будням с 9.00 до 18.00 работает телефон горячей линии: (384-2) 36-93-32.

В другое время можно оставить сообщение, оно сохранится в записанном виде.

Только цифры

324 управляющие компании в Кузбассе реально оказывают услуги по управлению жилым фондом.

На 759 жилых домах созданы товарищества собственников недвижимости (ТСН), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), товарищества собственников жилья (ТСЖ). Управлением жилым фондом занимается правление.

220 ТСЖ для обслуживания дома наняли управляющую компанию.

Прямая речь

«Участников рынка жилищно-коммунальных услуг очень много: это УК, ресурсоснабжающие организации и так далее, - напомнил Олег Ивлев. - А наша задача - всех их объединить в одну сплоченную команду, которая нацелена на достижение одной цели: чтобы мы с вами, приходя домой, видели чистоту, чувствовали тепло в доме, уют и комфорт».

(Олег ИВЛЕВ, начальник областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса).