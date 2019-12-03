Стали известны победители открытого городского чемпионата по мобильной робототехнике

30 ноября в Кемерове прошли Городские открытые соревнования по мобильной робототехнике среди школьников, организованные кемеровским «Городским центром детского (юношеского) технического творчества» («МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») при поддержке Кузбасского технопарка и Управления образования администрации города Кемерово. В турнире приняли участие 119 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет из 14 образовательных организаций городов Кузбасса.

Параллельно на нескольких площадках юные спортсмены, разделённые на три возрастные категории, состязались в нескольких дисциплинах: «Скоростная сборка», «Кегельринг» «Шорт-трек», «Биатлон», «Траектория» и «Шагающие роботы». Соревнования проходили в личном и командном зачетах.

Юные спортсмены состязались в нескольких дисциплинах. Фото: «Кузбасский технопарк».

Лучшие персональные умения управлять машинами показали:

Георгий Федотов (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85»), Евгений Антоневич и Роман Панин (оба «IT-клуб «Мехатроника») - дисциплина «Шорт-трек»

Софья Коваленко (МАУК «МИБС»), Андрей Жулин и Савелий Котов (оба МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») - дисциплина «Биатлон»

Иван Кононец («Робиус»), Максим Тутолмин и Серафим Королев (оба МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») - дисциплина «Шагающие роботы»

Гетманенко Михаил («Роботрек Лесная Поляна») - дисциплина «Траектория»

Всеволод Замощник («Роботрек Лесная Поляна») - дисциплина «Кегельринг»

Первое место в «Скоростной сборке» разделили Иван Климов и Игорь Демчук

Соревнования проходили в личном и командном зачетах. Фото: «Кузбасский технопарк».

За звание лучшего коллектива боролись 13 сборных. По результатам двух лучших индивидуальных результатов в каждой дисциплине от каждой возрастной категории стала известна тройка лидеров в командном зачете. Места распределились следующим образом:

I место - команда МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» (педагог Владимир Пинаев)

II место - команда «Роботрек Лесная поляна» (педагог Вячеслав Ильин)

III место - команда «IT-клуб «Мехатроника» (педагог Евгения Коваленко)

Все победители и призеры получили дипломы и медали, а лучшим командам достались эксклюзивные конструкторы от робототехнического бренда «Мо-Бит».

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