2019-12-03T13:35:31+03:00
Общество

Стали известны победители открытого городского чемпионата по мобильной робототехнике

В чемпионате приняли участие 119 юных кемеровчан
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Победители и призеры чемпионата получили дипломы и медали. Фото: «Кузбасский технопарк».Победители и призеры чемпионата получили дипломы и медали. Фото: «Кузбасский технопарк».
Изменить размер текста:

30 ноября в Кемерове прошли Городские открытые соревнования по мобильной робототехнике среди школьников, организованные кемеровским «Городским центром детского (юношеского) технического творчества» («МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») при поддержке Кузбасского технопарка и Управления образования администрации города Кемерово. В турнире приняли участие 119 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет из 14 образовательных организаций городов Кузбасса.

Параллельно на нескольких площадках юные спортсмены, разделённые на три возрастные категории, состязались в нескольких дисциплинах: «Скоростная сборка», «Кегельринг» «Шорт-трек», «Биатлон», «Траектория» и «Шагающие роботы». Соревнования проходили в личном и командном зачетах.

Юные спортсмены состязались в нескольких дисциплинах. Фото: «Кузбасский технопарк».

Юные спортсмены состязались в нескольких дисциплинах. Фото: «Кузбасский технопарк».

Лучшие персональные умения управлять машинами показали:

Георгий Федотов (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85»), Евгений Антоневич и Роман Панин (оба «IT-клуб «Мехатроника») - дисциплина «Шорт-трек»

Софья Коваленко (МАУК «МИБС»), Андрей Жулин и Савелий Котов (оба МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») - дисциплина «Биатлон»

Иван Кононец («Робиус»), Максим Тутолмин и Серафим Королев (оба МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») - дисциплина «Шагающие роботы»

Гетманенко Михаил («Роботрек Лесная Поляна») - дисциплина «Траектория»

Всеволод Замощник («Роботрек Лесная Поляна») - дисциплина «Кегельринг»

Первое место в «Скоростной сборке» разделили Иван Климов и Игорь Демчук

Соревнования проходили в личном и командном зачетах. Фото: «Кузбасский технопарк».

Соревнования проходили в личном и командном зачетах. Фото: «Кузбасский технопарк».

За звание лучшего коллектива боролись 13 сборных. По результатам двух лучших индивидуальных результатов в каждой дисциплине от каждой возрастной категории стала известна тройка лидеров в командном зачете. Места распределились следующим образом:

I место - команда МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» (педагог Владимир Пинаев)

II место - команда «Роботрек Лесная поляна» (педагог Вячеслав Ильин)

III место - команда «IT-клуб «Мехатроника» (педагог Евгения Коваленко)

Все победители и призеры получили дипломы и медали, а лучшим командам достались эксклюзивные конструкторы от робототехнического бренда «Мо-Бит».

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут
Противники скандального законопроекта о домашнем насилии уверены: в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с членом Общественной палаты, отцом семерых детей Павлом Пожигайло
Новости 24
Ревнивый новокузнечанин зарубил мнимого соперника топором
Снегопад и гололед: какой будет погода 4 декабря в Кузбассе
Кемеровчанка обокрала приютившего ее на ночь пенсионера
Не доехал: легковой автомобиль перевернулся на автодороге Бийск - Новокузнецк
Кемеровский филиал РСХБ вручил именные стипендии лучшим студентам Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии
Три центнера кормов собрали новокузнечане для общества защиты животных
Закон не писан: в Кемерове водитель не давал транспорту выехать со двора
Снежные городки со сказочными героями строят в Кемерове
Победителей конкурса на лучшее фото в кемеровском парке Ангелов определит голосование
Подросток с пассатижами украл велосипед в Новокузнецке
Волейболисты «Кузбасса» готовятся к матчам Лиги чемпионов-2020
Двадцатый раз подряд: в Кузбассе под суд отправили молодую рецидивистку
В Кемерове столкнулись пять автомобилей