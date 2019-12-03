Шахтеры из Кузбасса отказались спускаться в забой из-за долгов по зарплате

Горняки шахт «Алексиевская» и «Заречная», что в Кузбассе, отказываются работать из-за невыплаченной зарплаты. Более ста человека воспользовались правом не выходить на работу из-за задолженностей.

Часть работников шахт «Заречная» и «Алексиевская» отказались выходить на работу из-за невыплаченной зарплаты за сентябрь и октябрь. 111 работников «Алексиевской» и пятеро горняков с «Заречной» воспользовались своим законным правом не выходить на работу и написали руководству заявления. До момента, пока им не будет выплачена задолженность, горняки могут оставаться дома, получая при этом среднюю зарплату за фактически неотработанные дни.

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов рассказал, с чем связана задолженность и когда собственник погасит ее. Так, основной причиной названа цена на уголь.

- Резкое падение цен на уголь усугубило положение дел. Сформировалась задолженность по заработной плате, которую руководство компании планирует погасить до 13 декабря текущего года, - сообщил замгубернатора на своей странице в Instagram.

Андрей Панов отметил, что правом невыхода на работу воспользовались 116 человек, а это менее 3 процентов от всего трудового коллектива шахт «Алексиевская» и «Заречная». Их отсутствие не оказало существенного влияния на работу предприятия.

Отметим, что всего месяц назад более 50 горняков шахты «Октябрьская» также отказались спускаться в забой из-за невыплаты заработной платы. Тогда губернатор Кузбасса отметил, что это – право каждого трудящегося, однако не одобрил этого решения. «Уйти с предприятия в тяжелое для него время, сидеть дома и ждать, когда ситуация исправится? Это законно, но не совсем правильно», - заявил тогда Сергей Цивилев на пресс-конференции.

Справка «КП»:

Шахта «Алексиевская» (шахтоуправление «Ленинское») - угледобывающее предприятие в деревне Красноярка Ленинск-Кузнецкого района, входит в состав УК «Заречная».

Шахта была построена в 1964 году. В 2007-м предприятие оказалось на грани закрытия. В том же году его приобрела УК «Заречная». На «Алексиевской» провели реконструкцию, и это позволило значительно увеличить объем добычи угля и вывести шахту из непростого положения