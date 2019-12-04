2019-12-04T18:32:45+03:00
Общество

Роснедра отозвали лицензию у шахты на добычу угля рядом с Лесной Поляной

Ситуацию прокомментировал замгубернатора Андрей Панов
Мария КОЛОСОВА
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Роснедра отозвали лицензию у шахты на добычу угля рядом с Лесной ПолянойРоснедра отозвали лицензию у шахты на добычу угля рядом с Лесной ПолянойФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Роснедра отозвали лицензию кемеровской шахты «Лапичевская» на разработку месторождений рядом с городом-спутником Лесная Поляна. Данное решение объяснил замгубернатора Андрей Панов.

По его словам, ранее при выдаче лицензий на угледобычу в Кузбассе не учитывался ряд факторов, в их числе - расстояние от места угледобычи до жилой застройки и способ вывоза добытого угля, а он может осуществляться как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, по технологическим дорогам или дорогам общего пользования. Кроме того, не принималась во внимание экологическая и социальная обстановка.

Андрей Панов отмечает, что с приходом нового губернатора ситуация стала меняться. В частности, на первое место выносятся интересы жителей. В связи с этим, например, в феврале уже была отозвана лицензия у предприятия, планировавшего вести разработку недр вблизи Беловского водохранилища в километре от жилой застройки и баз отдыха.

- Также, услышав позицию руководства Кузбасса, Роснедра приняли решение отозвать у шахты «Лапичевская» выданную еще в 2010 году лицензию на разработку угольного месторождения возле Лесной Поляны, - сообщил подробности замгубернатора. - Кроме того, в Роснедра направлены письма о целесообразности отзыва лицензий еще у четырех недропользователей, получивших ранее лицензии на разработку участков недр, находящихся вблизи населенных пунктов. Нужно понимать, что вопрос отзыва выданных ранее лицензий дело не быстрое, зависит от многих факторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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