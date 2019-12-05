Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Экскурсия с сибирским колоритом

Отправляемся на фестиваль и поближе знакомимся с… валенками!

Кемеровская областная научная библиотека не перестает удивлять - в этот раз горожанам предлагается принять участие в III Всекузбасском празднике «Сибирский валенок».

В рамках краеведческого проекта «Событийный туризм в Кузбассе» кемеровчан приглашают на автобусную экскурсию в Анжеро-Судженск. Праздник пройдет в центральном парке города и начнется с работы выставки-продажи изделий народных промыслов. Следом состоится торжественное открытие праздника и конкурс «Батл-сани». Также экскурсанты смогут посетить дегустацию сибирских щей, поучаствовать в игровых программах «Сказка в валенке», «Бобслей в валенке» и в соревнованиях по хоккею в валенках. После обеда в парке пройдет сказочный забег в валенках вокруг озера Теплое и кузбасский валеночный флешмоб.

На протяжении всего праздника будут работать зоовыставка «С чего начинается валенок», тематические фотозоны и спортплощадки.

За дополнительную плату туристам будет предложена экскурсия в городской краеведческий музей (60 рублей) и обед в одном из кафе города (250 рублей).

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-57; 44-18-55

8 декабря, с 9.00 до 18.00

Цена билетов: от 700 рублей

Украшение дома к Новому году и Рождеству - приятная и радостная традиция. И один из неизменных атрибутов приближающихся праздников - рождественский венок. Фото: Дарья КИЧИГИНА

Рождественский венок своими руками

Создаем праздничное настроение

В Кузбасском центре искусств состоится мастер-класс по созданию рождественского венка.

Украшение дома к Новому году и Рождеству - приятная и радостная традиция. И один из неизменных атрибутов приближающихся праздников - рождественский венок.

В процессе декорирования венка может принимать участие вся семья, включая самых маленьких жителей. На мастер-классе участников научат декорировать рождественский венок. Рождественский венок - это первый признак наступления Рождества. Его изготовление - процесс очень личный, неспешный и творческий. Это то, что делают для близких с любовью, вкладывая всю душу.

Готовые работы, созданные в процессе мастер-класса, ученики забирают домой. Внимание: количество мест ограничено, поэтому предварительная запись обязательна!

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88, 8-951-583-3056

7 декабря, начало в 14.00

Цена билетов: 600 рублей

Новый год - это особое время, когда музей превращается в место удивительных и необычных открытийФото: Лариса МАРУЦАК

Путешествие в прошлое, фронтовая елка и игрушки-танки

Ведем ребенка в музей

Новый год - это особое время, когда музей превращается в место удивительных и необычных открытий. И можно столько всего сделать на одной площадке! Стать участником разнообразных программ на любой возраст и вкус: стать участником квеста, посетить новые выставки, мастер-классы и даже приобрести подарок себе и своим близким на музейном новогоднем базаре!

Посетителей музея ждет новогодняя программа для детей «Курс на Победу», во время которой в процессе командной игры они перенесутся в победный 1945 год. Атмосферу создаст фронтовая музейная елка. Работники музея расскажут, как отмечали новогодний праздник в годы войны, покажут слайд-шоу фронтовых открыток, фотографий и отрывки из художественных фильмов с рассказом о том, какие подарки к Новому году делали для бойцов Красной армии, проведут мастер-классы по изготовлению фронтовых елочных игрушек образца 1940-х годов.

Во время посещения музея можно будет увидеть новогоднюю выставку «Приметы через предметы» и поработать в праздничной мастерской - изготовить новогодние игрушки в виде танков, самолетов и другой атрибутики в стиле милитари. Также для гостей будет работать музейный новогодний базар, на котором можно приобрести уникальные подарки и сувениры как себе, так и своим близким.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел военной истории)

Притомская набережная, 1а

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей, дети до 4 лет - бесплатно, фото- и видеосъемка - разрешены

В кемеровском Театре для детей и молодежи состоится премьера спектакля «Интервью сеньора Кортасара под гранатовым деревом» по двум рассказам Хулио Кортасара «Сеньорита Кора» и «Здоровье больных». Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ

Интервью сеньора Кортасара под гранатовым деревом

Идем в театр на премьеру нового спектакля

В кемеровском Театре для детей и молодежи состоится премьера спектакля «Интервью сеньора Кортасара под гранатовым деревом» по двум рассказам Хулио Кортасара «Сеньорита Кора» и «Здоровье больных».

«Сеньорита Кора» и «Здоровье больных» - пожалуй, одни из самых загадочных рассказов великого Кортасара. Эти рассказы - не просто жемчужина магического реализма, но и совершенно законченная история возможного выхода в параллельную, магическую реальность - порой очень близкую к нашей, а порой разительно от нее отличающуюся. Путей к достижению этого выхода может быть множество, и далеко не все из них носят сугубо мистический характер, однако результат остается неизменным...

Такой великий писатель, как Хулио Кортасар, не мог не создать шедевр. В этих рассказах умело тонкой нитью ярких и увлекающих сюжетов автор соединил реальность с вымыслом, при этом так талантливо описал их с абсолютно не присущих им сторон, что порой можно легко запутаться и принять настоящее за выдумку или же настоящее за сказку. А как получилось перенести эти рассказы на сцену? Такое лучше увидеть своими глазами.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

5 декабря, начало в 18.30

Цена билетов: 400 рублей