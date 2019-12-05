Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Идем на каток!

Режем лед под музыку

Одна из зимних забав - катание на коньках - уже захватила самых активных и веселых. Новокузнечане с радостью идут в парк Приключений, чтобы покататься на самом атмосферном в городе катке.

Каток залит прямо среди деревьев, но это - еще не все! Здесь играет музыка, по выходным - детей и взрослых развлекают аниматоры. А еще - тут можно присесть отдохнуть на специальные кубы, если вдруг устал кататься. Для тех, кто делает первые шаги на льду, - специальные приспособления, не позволяющие упасть. Кстати, при желании можно позаниматься с тренером!

Специально для поклонников коньков работают сразу три площадки! «Учебная» - для тех, кто пока нетвердо стоит на полозьях. «Сказочный лес» - для любителей катаний под приятную музыку. «Хоккейный» - для тех, кто не мыслит и дня без клюшки и шайбы.

А еще - здесь заваривают душистый чай в настоящем самоваре, который топится дровами. Можно, конечно, и обычного отведать, но этот, с дымком, такой вкусный! А еще можно пожарить маршмеллоу - прямо на костре! И, немного передохнув, вновь мчаться на коньках, рассекая лед!

Парк имени Гагарина

ул. Спартака, 5/1, т.: 8-950-586-9333

Цена в будни: вход для детей до 7 лет - 100 рублей, для взрослых - 150 рублей

Цены в выходные и праздники: для детей до 7 лет - 150 рублей, для взрослых - 200 рублей

Прокат коньков: для детей до 7 лет - 100 рублей, для взрослых - 250 рублей Детские двухполозные коньки - бесплатно

На ежегодном городском конкурсе «Яркая звезда «Сити-молла» ежегодно участвуют несколько десятков талантливых детей и взрослых. Фото: Александр ИВАННИКОВ

Яркая звезда «Сити-молла»

Наблюдаем за тем, как рождаются звезды

Звезды должны светить и радовать тех, чье свечение чуть менее яркое. Ведь именно от них, звезд, талантливых людей, заряжаются энергией и позитивом все остальные. К слову, для настоящего таланта не существует возрастных границ! И это уже с успехом доказали некоторые новокузнечане.

Так, на ежегодном городском конкурсе «Яркая звезда «Сити-молла» ежегодно участвуют несколько десятков талантливых детей и взрослых. Они демонстрируют удивительное мастерство в хореографии, вокале и художественном слове. И если вы думаете, что это так просто - выйдите на сцену и покажите, на что способны!

Напомним, для участников конкурса предусмотрен конкурсный сбор, вход для зрителей - свободный.

ТРК «Сити-молл»

ул. Кирова, 55, т.: 8-904-570-0984

8 декабря, начало в 14.00

Вход свободный

24 сердечные работы - идущие от сердец врачей к сердцам горожан - можно увидеть в окнах музея. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Художники-кардиологи: целительная сила искусства

Узнаем, в чем врачи ищут вдохновение

Профессия врача сродни творчеству. Почувствовать пациента, по симптомам определить заболевание - и вылечить. А ведь порой источник хвори - не в теле, а в душе, и пока ее не вылечишь, не избавишь пациента от болезни. Вот и врачуют наши медики и лекарствами, и теплом своей души.

А где же они сами черпают силу и энергию? В чем их источник вдохновения? Например, кардиологи, неврологи и медсестры горбольницы № 2 - настоящие творцы! Однажды кардиолог Людмила Баженова заглянула в арт-студию и с тех пор рисует. Легкая кисть, нежные краски и хорошее настроение теперь всегда с ней! Своим увлечением Людмила Баженова заразила и весь коллектив, и вот уже коллеги рисуют пастелью, красками, нитками… из поездок везут не сувениры, а этюды, в интернете не постят котиков, а ищут новые сюжеты для картин.

24 сердечные работы - идущие от сердец врачей к сердцам горожан - можно увидеть в окнах музея.

Прислушайтесь к своему сердцу. Слышите? Пора творить!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Вход свободный

Первое сильное чувство навсегда остается в сердце. Когда отношения только начинаются, и мужчина, и женщина полны надежд и ожиданий, романтики и уверенности, что это - навсегда. Но потом... Фото: Сергей КОСОЛАПОВ

Мой мужик на Севере

А есть ли она, эта ваша любовь?..

Первое сильное чувство навсегда остается в сердце. Когда отношения только начинаются, и мужчина, и женщина полны надежд и ожиданий, романтики и уверенности, что это - навсегда. Но потом остается лишь иллюзия.

Так произошло и с Варей. Всего три года назад у нее был возлюбленный, с которым строились совместные планы на будущее. А потом возлюбленный уехал на Север - то ли реальный, то ли мифический. В конце концов остались мечты и воспоминания о нем.

У подруг Вари - тоже все непросто. Катя с удовольствием играет в любовь, извлекая из этого выгоду. Люся так вжилась в придуманный ею образ-маску, что с трудом отделяет от него себя настоящую. И постепенно для каждой из них самое чистое, светлое, созидающее чувство превращается в глупую сказочку.

И вдруг возвращается Митя - тот самый мужик, уехавший на Север…

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

7 декабря, начало в 16.00

Цена билетов: 600 рублей