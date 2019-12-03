В Кемерове эксперты обсудили, как сделать труд по-настоящему безопасным

Помимо финансирования работы предприятий по повышению уровня охраны труда, Фонд активно развивает и другие направления. Так, с 2019 года Кузбасское региональное отделение ФСС присоединилось к реализации программы Vision Zero («Нулевой травматизм»), разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения. Это качественно новый подход к организации профилактической модели управления охраной труда, который объединяет в себе три направления - обеспечение безопасности, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. На сегодня уже порядка 400 российских компаний присоединились к данной программе, в их числе, например, такие крупные работодатели как РЖД, «СУЭК», «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть» и др. В рамках

сотрудничества Фонда с департаментом труда и занятости населения, Госинспекцией труда и Федерацией профсоюзов Кузбасса была создана «дорожная карта» по реализации программы «Нулевой травматизм» в Кемеровской области.

Помимо этого, в 2019 году стартует важный пилотный проект Фонда соцстраха по созданию Единой медицинской карты работников. Для его реализации были выбраны три региона - Кузбасс, Татарстан и Московская область. В медкарте будут собраны все данные о состоянии застрахованного работника и оказанных ему медицинских услугах из разных источников - поликлиники, компании-работодателя и т. д. Это позволит спрогнозировать ранние риски воздействия вредных факторов и не допустить возникновение профзаболевания. Ожидается, что первым к данному проекту в Кузбассе присоединится компания «СУЭК-Кузбасс».

В тех случаях, когда работник все же получил производственную травму, предусмотрены страховые выплаты со стороны государства, которые осуществляет ФСС, а также комплекс восстановительных мероприятий, позволяющих человеку максимально, насколько это возможно, вернуться к привычному укладу жизни.

На протяжении четырех лет Кузбасское отделение ФСС развивает программу «Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве». За время действия программы в нее включилось 869 пострадавших, из них 801 человек уже завершил реабилитацию. Полностью восстановить здоровье удалось 24,6% пострадавших, еще 68,4% получили ту или иную степень утраты трудоспособности, 23% признаны инвалидами.

- Из всех участников программы к работе приступили 545 человек, при этом подавляющее большинство - 86% - вернулись на прежнее место, - отмечает консультант отдела страхования профессиональных рисков ГУ - Кузбасского регионального отделения ФСС Яна Боровикова. - Сам показатель возвращения к труду по области составляет 73,2%, притом что целевой показатель Минтруда - 55%.

Специалисты регионального отделения постоянно ищут новые формы работы с пострадавшими. Результатом этого стала разработка новой программы «Профессиональная реинтеграция-100», которая запущена в 2017 году и развивается в тесном взаимодействии с государственными и общественными организациями. Ее главная цель - защитить человека от безработицы. С этого года программа приобрела особую актуальность. Дело в том, что на учете в Кузбасском отделении ФСС состоят 36,6 тысячи получателей страховых выплат, однако четверть из них не имеют трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию. А с увеличением пенсионного возраста возросло и количество пострадавших, которые нуждаются в трудовой реабилитации.

Оказавшись в другой жизненной ситуации, чаще всего человек пребывает в стрессе или впадает в депрессию. Поэтому очень важно, что с каждым из пострадавших индивидуально работает сотрудник ФСС - реабилитационный менеджер. Он подробно рассказывает о возможностях трудоустройства и профессионального обучения новым, востребованным на рынке труда специальностям, организует психологическое консультирование, помогающее преодолеть внутренние проблемы и лучше адаптироваться в обществе, и в целом обеспечивает взаимодействие всех служб, задействованных в реабилитации. За время совместной работы с партнерами по программе уже трудоустроено 177 пострадавших.