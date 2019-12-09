Проект Кузбасса представили на «Неделе технологического лидерства» в Сочи

В Сочи в рамках «Недели технологического лидерства», которая проходила с 1 по 7 декабря, на интенсиве «Зимний остров» участникам представили проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн». Его инициатором выступил Кузбасс.

Проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» хоть и выдвинут Кузбассом, но является межрегиональным, и на прошедшем мероприятии достигнуты первые договоренности о его совместной реализации. Помимо нашего региона к проекту уже присоединилось восемь приобских регионов. Совместными усилиями они создадут первый в мире цифровой двойник речного бассейна. Помощь в этом окажет Центр НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Также сейчас проект прорабатывается на федеральном уровне для включения его в документы стратегического планирования.

Выступая на «Зимнем острове», замгубернатора по экономическому развитию Константин Венгер отметил важность работы над проектом команд из нескольких регионов, в каждом из которых уже определены ответственные за это научные организации.

-Мы открыты к сотрудничеству и используем эту работу как возможность усилить свою команду и масштабировать проект. Наш проект вошел в консорциум «Арктическая платформа Урала» и стал первым пилотным проектом создаваемой в настоящее время Евразийской технологической платформы «Рациональное и эффективное водопользование, - отметил Венгер.

Федеральные эксперты дали высокую оценку проекту и отметили вовлеченность других регионов для решения конкретных задач.