2019-12-09T18:52:58+03:00
Общество

Проект Кузбасса представили на «Неделе технологического лидерства» в Сочи

Он предполагает создание первого в мире цифрового двойника Обь-Иртышского бассейна
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Проект Кузбасса представили на «Неделе технологического лидерства» в Сочи . Фото: Пресс-служба АКОПроект Кузбасса представили на «Неделе технологического лидерства» в Сочи . Фото: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

В Сочи в рамках «Недели технологического лидерства», которая проходила с 1 по 7 декабря, на интенсиве «Зимний остров» участникам представили проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн». Его инициатором выступил Кузбасс.

Проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» хоть и выдвинут Кузбассом, но является межрегиональным, и на прошедшем мероприятии достигнуты первые договоренности о его совместной реализации. Помимо нашего региона к проекту уже присоединилось восемь приобских регионов. Совместными усилиями они создадут первый в мире цифровой двойник речного бассейна. Помощь в этом окажет Центр НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Также сейчас проект прорабатывается на федеральном уровне для включения его в документы стратегического планирования.

Выступая на «Зимнем острове», замгубернатора по экономическому развитию Константин Венгер отметил важность работы над проектом команд из нескольких регионов, в каждом из которых уже определены ответственные за это научные организации.

-Мы открыты к сотрудничеству и используем эту работу как возможность усилить свою команду и масштабировать проект. Наш проект вошел в консорциум «Арктическая платформа Урала» и стал первым пилотным проектом создаваемой в настоящее время Евразийской технологической платформы «Рациональное и эффективное водопользование, - отметил Венгер.

Федеральные эксперты дали высокую оценку проекту и отметили вовлеченность других регионов для решения конкретных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина устроил перестрелку на вокзале в Новокузнецке
В Таштагольском районе на дорогу сошла снежная лавина
В Кемерове прошли гастроли Центра имени Мейерхольда
Число экспортно ориентированных компаний МСП выросло на 20 процентов с начала года – Россельхозбанк
Кассир электропоезда Томск-2 - Тайга спасла от смерти молодую женщину
Мужчину без адреса разыскивают в Кузбассе
За 11 месяцев в Кузбассе ввели 613 тысяч квадратных метров жилья
Беловчанка хотела заработать на ценных бумагах и лишилась 1,7 миллиона рублей
Россельхозбанк занял 1 место в III турнире по боулингу среди финансистов г. Кемерово
В Кузбассе полицейские задержали пьяную 15-летнюю школьницу
Сергей Цивилев встретился с легендарным хоккеистом Владиславом Третьяком
Более 10 тысяч кубометров снега вывезли за сутки из Кемерова
До конца недели - снег: каких еще сюрпризов ждать от погоды в Кузбассе
Кузбассовцев зовут установить новый рекорд России
Россельхозбанк дал прогноз развитию свиноводства в стране
За выходные в Кузбассе выпало два метра снега
Юные математики из Кузбасса победили в чемпионате мира по ментальной арифметике
Черные лесорубы вырубили 1523 новогодние елочки в Кузбассе
Гвоздь под снегом: в Кузбассе школьница упала в сугроб и травмировалась
У автобуса до Лесной Поляны появится дополнительная остановка
В лобовом ДТП на кузбасской трассе погибла директор школы
Второй концерт в Кузбассе Ольга Бузова даст в клубе
Из-за снегопада в Шерегеше случился транспортный коллапс
Вечерние авиарейсы из Кемерова в Москву могут возобновить летом
Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на понедельник