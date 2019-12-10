Согреет ли кемеровчан умная остановка и можно ли на ней заряжать телефон

Каждый человек, ожидающий свой автобус в -30, наверняка хотя бы раз задумывался: «Почему в наш технологичный XXI век я вынужден мерзнуть на остановке?». И, кажется, мольбы озябших горожан наконец-то были услышаны. Осенью этого года в Кемерове были установлены четыре умные остановки с подогревом: две - у драмтеатра, одна - у парка Ангелов и еще одна у Искитимского моста.

«Городские гаджеты» оснащены инфракрасными обогревателями, которые активируются при температуре от -5 градусов и включаются при помощи сенсоров движения, когда в павильоне находятся люди. Помимо этого, на остановках есть USB-разъемы для подзарядки всего, что можно от них подзарядить, и лампы для освещения павильона.

Как работают остановки, действительно ли внутри можно согреться? А подзарядить телефон? Корреспондент «Комсомолки» отправился лично все протестировать.

Греет или нет? Вот в чем вопрос

Нам обещают, что инфракрасные обогреватели способны повысить температуру остановки на 5 - 7 градусов. Они встроены в потолок и похожи на квадратные светильники с матовой текстурой. Их особенность в том, что они согревают поверхности, на которые попадает излучение, а не сам воздух.

Излучение! Слово заставляет насторожиться. Это, наверное, жутко вредно? Может быть, не стоит даже близко подходить к этим остановкам? И прежде чем отправиться на испытания, спросим-ка специалистов.

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры экспериментальной физики КемГУ Олег Севостьянов - эксперт весьма авторитетный. И опасения наши развеивает с ходу:

- Инфракрасное излучение - это то же тепловое излучение, как и от любой печки, только немного другое, - рассказывает Олег Севостьянов - Это длинные электромагнитные волны. Никакого вреда здоровью они не наносят, нахождение под таким источником равносильно нахождению рядом с печью.

Инфракрасные обогреватели в остановочных павильонах активизируются, когда температура на улице опускается ниже -5.Фото: Фаяз Алекберов

Что ж, звучит успокаивающе. Идем на остановку!

Входим в павильон - и слышим отчетливый щелчок. Значит, все работает, обогреватели включились. Если поднести к ним ладонь, можно почувствовать - руке становится теплее. На этом все. Больше никакой разницы в температурах под крышей остановки и вне ее ощутить не удалось - ждать транспорт было одинаково зябко.

Однако ощущение тепла, надо признать, у каждого субъективно.

- Сейчас оттепель, но я заходила на такую остановку, когда на улице было градусов десять мороза. В целом я не была замерзшей, но руки и ноги холод чувствовали, - рассказывает Алина Проничева. - А когда зашла под крышу остановки - ощущение холода пропало. Я не чувствовала, что на остановке воздух прям теплее, но мне стало находиться на улице комфортнее.

Мнения кемеровчан тоже разделились - одни с энтузиазмом встретили новинку, назвав ее полезной, особенно в морозы, другие отнеслись более скептически, высказав сомнения.

- Мне очень нравятся новые остановки, потому что иной раз нужный автобус приходится ждать по пятнадцать минут, а согреться никак, а тут сделали обогреватели, и холода не страшны, - говорит Ольга Смирнова.

- Это очень хорошая задумка, особенно с нашими сибирскими морозами, я надеюсь, такие остановки появятся еще где-нибудь в городе, - делится своим мнением студентка Елена Короткова.

- Денег девать некуда, что тут отапливать? Улицу? Очередные махинации с деньгами! - категорично высказался Александр Смышляев.

- С нашей погодой такой обогрев - для галочки, а вот то, что можно зарядить телефон, - это хорошо, - считает Максим Беляков.

Заряжаемся, но осторожно

С обогревом все ясно, а что же с подзарядкой гаджетов? Сейчас на всех остановках все порты работают исправно. Так что можно набрать процент-другой, пока ждешь автобус. Увы, казусы время от времени случаются - недавно остановка у парка Ангелов обрела самосознание и сожгла свои USB-порты, не желая больше быть источником энергии для людских девайсов.

Кемеровчане оценили удобство: пока ждешь свой транспорт, можно подзарядить телефон.Фото: Фаяз Алекберов

Однако подзаряжать смартфоны от публичных разъемов специалисты не советуют.

- Я рекомендую воздержаться от использования общественных USB. Необходимо понимать, что такие порты могут быть скомпрометированы злоумышленниками, - предостерегает программист Алексей Черданцев. - Подключая свое устройство к такому порту, вы в буквальном смысле отдаете злоумышленнику свои ценные данные, начиная от паролей и логинов в социальных сетях, заканчивая денежными средствами на вашем банковском счете.

Звучит обескураживающе. Однако наш эксперт советует не расстраиваться и делится лайфхаком: если очень хочется подзарядиться от публичных USB, то используйте для этого портативный аккумулятор - его не взломают.

Не упусти маршрут!

Фишки фишками, но не будем забывать, что главное, для чего нужны остановочные павильоны, - дать пассажирам возможность комфортно подождать свой транспорт. Удобно ли с них высматривать подъезжающие автобусы и троллейбусы? Оказалось, только на двух из четырех. А вот павильон на остановке «Драмтеатр», что со стороны набережной, расположен далеко от дороги: чтобы увидеть номер маршрута, нужно из-под греющих светильников выходить на мороз и, значит, снова остыть. Павильон у Искитимского моста загораживает киоск с едой, поэтому здесь тоже нужно находиться вне остановки, чтобы не пропустить свой транспорт. В таких случаях могли бы выручить интерактивные панели, показывающие движение транспорта в режиме реального времени. Однако мы, наверное, совсем уж размечтались: на остановках разместили классические бумажные расписания.

Пассажиры выходят из остановочного павильона, чтобы не пропустить свой автобус.Фото: Фаяз Алекберов

Что в итоге?

Итак, признаем: остановки симпатичные и достаточно полезные. Однако не все они удачно расположены. Спорной остается и возможность согреться в павильонах: будь они закрытыми, может быть, тогда в них было бы ощутимо теплее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/748588" frameborder="0"></iframe> Умная остановка.Фаяз Алекберов

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Новые павильоны в Кемерове установлены в качестве эксперимента. Оценивать будут не только эффективность их борьбы с суровыми холодами, но также и бережность отношения к ним горожан, говорят в мэрии. Если все пройдет успешно, возможно, в следующем году умные павильоны появятся где-нибудь еще.

Однако назвать отношение горожан к остановкам бережливым пока нельзя - вандалы, они, к сожалению, тоже жители города, облюбовали новые павильоны. И на стеклянных и сверкающих металлических стенах появились всяческие теги, граффити и объявления. А не так давно USB-разъемы для подзарядки и вовсе были выломаны.

Своими бумажными объявлениями предприниматели портят сверкающие стены новеньких остановочных павильонов.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Начальник технического отдела управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Кемерова Александра Афанасьева уверяет, что ситуацию с вандалами стараются держать под контролем. Несмотря на то, что видеонаблюдение в павильонах отсутствует, на помощь приходят уличные камеры, которых достаточно много в местах, где стоят остановки. Благодаря им вредители успешно привлекаются к ответственности за порчу муниципального имущества. Вскоре эффективность поимки вандалов будет еще выше - в ближайшее время камеры видеонаблюдения появятся и в самих павильонах.