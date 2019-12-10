2019-12-10T13:48:27+03:00
Общество

Сергей Цивилев: Нужно работать как единый механизм

Губернатор Кузбасса обсудил с железнодорожниками и угольщиками проблемы транспортировки угля в условиях падения цен на мировом рынке
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев: Нужно работать как единый механизм. Фото: Пресс-служба АКОСергей Цивилев: Нужно работать как единый механизм. Фото: Пресс-служба АКО
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В Кузбассе прошло третье ежеквартальное совещание под председательством губернатора Сергея Цивилева с участием представителей ОАО «РЖД», угледобывающих и операторских предприятий, а также стивидорных компаний, которые осуществляют погрузочно-разгрузочные работы в портах.

Открывая совещание, глава региона отметил, что сейчас наблюдается мировое падение цен на энергетические угли, что отражается на стабильности предприятий и поступлениях в бюджет. А потом ситуацию в угольной отрасли нужно стабилизировать. При этом от всех участников рынка нужно работать сообща, как единый механизм, подчеркнул Сергей Цивилев.

Как было отмечено в ходе совещания, в основном цены и спрос на уголь снизились в Западном направлении. На Восточном направлении они находятся на высоком уровне, но туда не получается вывезти уголь в достаточных объемах. А оно, кстати, является приоритетным за счет прогнозируемого роста потребности в угле стран Азиатско-Тихоокеанского региона в российском угле. Представители угольных компаний заявили, что из-за сложившейся ситуации в 2019 году они и так работали в убыток и, пока провозная способность на восток не увеличится, вынуждены отказаться от инвестиционных программ развития. По этой же причине в 2020 году они планируют снижать объемы добычи угля.

В свою очередь заместитель гендиректора ОАО «РЖД», начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило отметил, что в будущем году компания обеспечит вывоз на Восток на 1,3 процента угля больше, чем в текущем. Кроме того, пока в полном объеме выполняются гарантии железнодорожников о повышении объема перевозок на три процента по отношению к 2018 году.

Участники совещания согласились с тем, что темпа роста перевозок в восточном направлении недостаточно. В связи с чем было предложено обратиться за поддержкой к Правительству России. Заксобрание региона должно внести в Госдуму закон об инвестиционном проекте государственного значения «Развитие Восточного полигона». Он подразумевает предоставление особых условий при реализации объектов строительства в составе инвестпроектов развития Восточного полигона. Участники совещания полагают, что положительное решение на федеральном уровне быстрее разрешит вопрос по увеличению провозной возможности на Восток.

Справка КП

Ранее между кузбасскими властями и ОАО «РЖД» были достигнуты договоренности о скидке в виде отмены «экспортной надбавки» (7,41 процента) на перевозку энергетического угля в южном направлении и скидке 7,41 процента до конца 2019 года

на перевозку энергетического угля в направлении портов северо-западного направления при обеспечении суммарного вывоза в объеме 15,9 миллиона тонн в четвертом квартале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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