Вырваться из плена: разрез «Березовский чистит от снега Новокузнецкий и Прокопьевский районы

Легкие белые снежинки всегда радуют кузбассовцев своей чистотой свежесть. Правда, после снегопадов сельские улицы оказываются в самом настоящем снежном плену. И тогда им на помощь приходит разрез «Березовский» компании АО «Стройсервис».

Для того, чтобы очистить сельские улочки от снега, нужна тяжелая техника, которой у муниципалитетов нет. Однако у угольщиков есть такие машины, и они всегда приходят на выручку селянам. Так, у разреза «Березовского» уже появилась добрая традиция очищать сельские улицы в новокузнецком и Прокопьевском районах. В селе Березово снегоуборочная техника работает на улицах Зеленая, Таежная, Грибная, Дачная, Школьная, Нагорная и Солнечная.

Угольщики строят горку для ребятни. ФОТО:Алексей Иванов

Однако только уборкой снега разрез не ограничивается. Так, для малышей специалисты строят снежную горку, а к Новому году для малышей устроят праздничные утренники и вручат детям подарки. Еще одна «непрофильная» работа угольщиков: на улице Береговой смонтировали мачты освещения и установили новые светильники.

Уборка снега идет полным ходом. ФОТО:Алексей Иванов

Освобождаются от снега улицы сел Новокузнецкого и Прокопьевского районов – Матюшино, Рассвет, Спиченково, Калачева. А значит, разрез «Березовский» помог вырваться из снежного плена!