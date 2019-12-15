Новокузнечанин спас замерзающую на дороге семью и потерял работу

Новокузнечанин Алексей Шишкин работает водителем маршрутного такси. Совсем недавно он стал героем новостных сюжетов – после того, как спас новокузнечанку из искореженной машины. Впрочем, позже оказалось, что Алексей не в первый раз спасает жизни незнакомых людей.

Всегда оставаться человеком

Алексей уверен: мимо чужой беды нельзя пройти мимо. Если есть хоть небольшой шанс помочь – надо его использовать. В ноябре 2019 года в Новокузнецке на Левом берегу произошло серьезное ДТП. Троллейбус разворачивался на кольце, когда ему в бок влетела легковушка. Переднюю часть машины смяло. К счастью, женщина, которая находилась в легковушке, не сильно пострадала, но самостоятельно выйти не могла.

ДТП произошло на глазах Алексея, который как раз проезжал мимо на маршрутном автобусе. Ни секунды не размышляя, он остановил автобус и первым оказал помощь пострадавшей.

- Этот момент и попал на городскую видеокамеру. После это видео крутили в СМИ. Конечно, было приятно, услышал много похвалы на свой сч ет. Но когда выбежал помогать, о славе не думал, - передает слова героя vashgorod.ru.

Алексей Шишкин признается: он не может пройти мимо чужой беды и тех, кому нужна помощь. Так, всегда, когда есть такая возможность, помогает ребятам из детских домов и отвозит будущих спортсменов на важные соревнования.

Алексей отмечает, что очень важно сохранять человечность в любых условиях.

Новокузнечанин помог семье не замерзнуть на трассе и потерял работу. ФОТО: из личного архива героя публикации.

Сделал доброе дело и лишился работы

Был в жизни Шишкина и такой случай. Год назад в лютый мороз он ехал по трассе в сторону Кемерова. неожиданно увидел на обочине дороги машину. В ней оказалась семья из четырех человек. Люди сильно замерзли, но никто не останавливался, чтобы помочь им.

- Пришлось помогать, помог им добраться до Прокопьевска. Это все было поздно вечером, пришлось и заночевать у них. А утром на работу опоздал. Не вышел на линию, вот меня и уволили. Но ничего, наш ел другую работу, — не унывает новокузнечанин.

На наступающий новый год у Алексея большие планы. Мечтает чаще видеться с семьей, планирует взять ипотеку, чтобы всем в его доме места хватало. Шишкин уверен: если верить в лучшее, все мечты сбудутся, неприятности будут обходить стороной, а Новый год принес ет только хорошее.