В отдаленных шорских поселках Кузбасса установят солнечные батареи

Глава региона Серей Цивилев поделился планами по развитию в Кузбассе солнечной генерации. Альтернативные источники энергии будут устанавливаться в отдаленных поселках Таштагольского района, где проживает коренное население - шорцы.

«В рамках областной программы по электрификации охватим более 200 подворий в 38 отдаленных шорских поселках, - написал Сергей Цивилев в своем Instagram. - Установим в каждом дворе солнечные панели, инвертор, аккумуляторный блок, которые обеспечат 2,5-3 кВт электроэнергии круглосуточно. Этого будет достаточно для работы бытовой техники - холодильника, стиральной машины, телевизора».

Пока же, по его замечанию, жители этих территорий получают электроэнергию всего на несколько часов в сутки, что крайне неудобно.

Выбор в пользу именно солнечной генерации был сделан потому, что строительство и последующее содержание электростанций и ЛЭП дорого и экономически необоснованно: поселки далеко, а проживает в них не так много людей. Кроме того, если даже самые современные аккумуляторы служат всего 10 лет, то срок использования солнечных батарей - до 30 лет.

«Завершить установку солнечных панелей планируем к 9 августа 2020 года - к Международному дню коренных народов мира», - отметил губернатор.