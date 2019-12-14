2019-12-14T13:28:49+03:00
Общество

Дочь, жена, мама и Миссис Земной шар 2020 в одном лице: кемеровчанка поделилась впечатлениями от международного конкурса

Ксения Кривко рассказала о победе в конкурсе конкурсе «Mrs. Globe 2020», а также дала пару советов современным замужним женщинам
Мария ТОЛМАЧЕВА
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Дочь, жена, мама и Миссис Земной шар 2020 в одном лице: кемеровчанка поделилась впечатлениями от международного конкурса. Фото: Мария ТОЛМАЧЕВАДочь, жена, мама и Миссис Земной шар 2020 в одном лице: кемеровчанка поделилась впечатлениями от международного конкурса. Фото: Мария ТОЛМАЧЕВА
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Ежегодный международный конкурс красоты для замужних женщин «Mrs. Globe» проводится с 1996 года. В этом году его финал проходил в китайском городе Шэньчжэнь.

Первый и основной этап – это подготовка королевского гардероба. Для первого дефиле в национальных костюмах было привезено специально платье-экспонат из музея города Торжок. Второе дефиле – это выход в купальниках, а на третьем уроженка Кемерова Ксения блистала в прекрасном белом платье, украшенном перьями. Далее был творческий номер, в котором мама четырех детей представила оперу в миниатюре на композицию «Улетай на крыльях ветра».

-Вы знаете, когда я слышу эту композицию, мне кажется, что душа, наша русская душа она воспевает и улетает куда-то вниз, - отметила Ксения. – И даже несмотря на то, что я не профессиональная вокалистка, жюри сказали, что моя песня была на самом высоком уровне, и выделили как самый талантливый номер в вокальном жанре.

Как итог – победа! Напомним, что она далеко не первая в копилке Ксении Кривко. Ранее она уже получила титул «Миссис Кемерово». А затем ей присвоили титул «Миссис Россия Земной шар». Как же удается хорошей хранительнице семейного очага сохранять благополучие своей семьи и одерживать победы в мировых конкурсах?

-Главное – ставить высокие цели. Мой муж, моя семья меня очень поддерживали на протяжении всего состязания. Мама помогала с мальчиками, пока я отсутствовала. Муж был рядом по мере возможности и поддерживал меня, - рассказывает Ксения. – Также очень помогали мои подруги, друзья. Я чувствовала поддержку каждого кузбассовца.

По словам победительницы, своим примером, своими действиями, словами и мыслями она хочет помочь тому, чтобы сократились разводы в стране, увеличилась рождаемость, и чтобы женщины не боялись выходить замуж, рожать детей из боязни, что на этом их развитие в социуме закончилось. Все возможно, и перед нам живой пример настоящей сильной, мудрой, красивой русской женщины, жены, матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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