В Кемерове из-за аномально теплой зимы проснулись бабочки

В Кемерове местные жители в своих квартирах заметили необычных гостей – бабочек-крапивниц, которые грелись под теплым декабрьским солнцем.

Такой находкой поделилась одна из жительниц «Лесной поляны». Она опубликовала в социальной сети фотографию насекомого, притаившегося на подоконнике.

– Доброго вам дня! Ловите частичку лета! Сегодня у меня необычный для зимы гость, – пишет девушка.

Оказалось, что бабочки-крапивницы навещают кемеровчан нередко. Под записью жители стали делиться своим опытом гостеприимства и приготовления угощений для необычной гостьи.

Пестрокрылых красавиц жители обнаружили у себя в квартирах ФОТО: Наталья Онходоева

– Нужно накормить ее медом с водой: одну чайную ложку меда развести в шести ложках воды. Мы свою только поднесли к блюдечку, так она сразу впилась в еду. Забавная, – рассказывает более опытная жительница.

Однако некоторые заметили, что пестрокрылая красавица выбрала не очень удачное место для зимовки. По словам кемеровчанки, обычно бабочки этого вида прячутся под кровлей, в дуплах, в щелях домов, в подъездах, где их не достанет холод, и, впадая в анабиоз, спят до весны. А после комментаторы стали гадать, как помочь насекомому снова заснуть.

– Ее следует перенести в неотапливаемое помещение. В идеале – чердак или балкон, – посоветовал явно более опытная жительница города.