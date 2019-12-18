Руководство кузбасских шахт-должников вызвали на штаб по финмониторингу

Проблемы шахт-должников по зарплате и налогам руководство предприятий и администрация Кузбасса будут решать вместе. Варианты выхода из кризиса будут обсуждать на штабе по финансовому мониторингу.

Руководство АО «Шахта «Алексиевская» и АО «Шахта «Заречная» приглашено на заседание штаба по финмониторингу в Администрацию Кемеровской области, которое состоится 20 декабря. На заседании штаба речь пойдет о долгах по выплате заработной платы перед работниками шахт и еще порядка 30 предприятий региона.

- Главная задача штаба – выстроить с предприятиями-должниками диалог, в результате которого появятся предложения по улучшению экономической ситуации на предприятиях. Наша общая задача – найти оптимальное решение, при котором предприятия продолжат работать, а их сотрудники – получать зарплату, — отметил начальник департамента труда и занятости Алексей Гришин.

Штаб по финмониторингу проводится уже не в первый раз. По уже сложившейся традиции в нем принимают участие представители администрации области, ГУ МВД России по Кемеровской области, УФНС России по Кемеровской области, СУ СК Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу. Совместно с собственниками предприятий-должников удается найти выход из кризиса.

Справка КП

На сегодняшний день самые крупные должники по заработной плате в Кузбассе – АО «Шахта «Алексиевская» и АО «Шахта «Заречная».

Шахта «Алексиевская» расположена в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса и находится под управлением угольной компании «Полысаевская». Ранее угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании «Заречная» и было признано банкротом в 2017 году. С июня 2018 года созданная УК «Полысаевская» занимается выводом действующих угледобывающих активов группы «Заречная» — шахт «Алексиевской» и «Заречной».