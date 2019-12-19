Нового разреза не будет: Андрей Панов прокомментировал слухи о разработке месторождений в Киселевске

Что станет с «Шахтой №12» и угрожает ли Киселевску новый разрез, слухи о котором появились 19 декабря? Об этом рассказал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и потребительскому рынку Андрей Панов.

Замгубернатора опроверг слухи о том, что в Киселевске планируют начать разработку еще одного разреза и объяснил, какие работы будут проводиться на «Шахте №12».

- Никакого нового разреза в Киселевске не будет. Речь идет о выданной еще несколько десятков лет назад лицензии «Шахте №12», - заявил Андрей Панов. - После доработки оставшихся запасов каменного угля, в рамах действующей лицензии, на участке «Поле шахты №12» Киселевского каменноугольного месторождения, будут проводиться ликвидационные работы и рекультивация нарушенных земель.

Замгубернатора пояснил, что с 2015 года в Кузбассе действует комплексная программа, разработанная Минэнерго Российской Федерации. Она действительно предусматривает выдачу лицензии на пользование недрами для разведки и добычи на новых участках. Однако одновременно с этим на нерентабельных и опасных шахтах региона должны проводиться работы по рекультивации, а также переселению жителей с подработанных территорий. В программу поэтапной ликвидации убыточных шахт вошли предприятия, расположенные на территориях Прокопьевска, Киселевска и Анжеро-Судженска. На сегодняшний день лицензии по программе выданы всем шахтам, кроме ООО «Шахта №12», которая должна быть ликвидирована в скором времени.

Одновременно с ликвидацией «Шахты №12» компании предоставлялись два участка недр – «Низовский» и «Тишинский». Однако эти лицензии были отозваны губернатором. Вместо «Тишинского» компании согласовали предоставление участка «Нарыкский Южный», который находится в Прокопьевском районе. Ближайшие населенные пункты расположены на расстоянии более пяти километров от его границ.

- Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) приказом от 16.12.2019 №534 объявлен конкурс на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на участках «Нарыкский Южный» Нарыкского каменноугольного месторождения, расположенного в Прокопьевском районе, и «Низовский» Низовского каменноугольного месторождения, расположенного в Яшкинском районе, - разъяснил замгубернатора Андроей Панов.

Благодаря разработке этих участков сохранятся рабочие места при закрытии «Шахты №12». Средства, полученные при этом, направят на рекультивацию участка «Шахты №12» в Кисеклевске.

- Так что озвучиваемая ситуация о том, что в Киселевске появится еще один разрез в корне не верна., - подытожил Андрей Панов. – Наоборот, проведение данного конкурса позволит закрыть предприятие в городе Киселевске и провести там рекультивационные работы.