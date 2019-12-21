2019-12-21T17:39:20+03:00
Общество

Озвучены итоги штаба по финмониторингу с шахтами-должниками по зарплатам

Руководители предприятий рассказали, когда и как они планируют погасить долги перед горняками
Ирина АВТУШКО
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Озвучены итоги штаба по финмониторингу с шахтами-должниками по зарплатамОзвучены итоги штаба по финмониторингу с шахтами-должниками по зарплатамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе проведен штаб по финансовому мониторингу, где рассмотрели вопросы погашения долгов по зарплате перед шахтерами. В заседании приняли участие не только руководители компаний-должников, но и представители полиции, следственного комитета, федеральной налоговой службы, общероссийского профсоюза арбитражных управляющих в регионе.

По состоянию на 1 декабря 2019 года задолженность по зарплате в Кузбассе составила

251,76 миллиона рублей. Основная часть суммы приходится на угольщиков, в том числе 89,7

«Шахта «Заречная» и 54,3 миллиона рублей – на АО «Шахта «Алексиевская», которые находятся в стадии банкротства.

Представитель «Алексиевской» уверил, что до конца года руководство планирует выплатить около 30 миллионов рублей долгов перед работниками. На «Заречной» в течение декабря рассчитывают вернуть долги по зарплате за октябрь и частично за ноябрь – это порядка 82 миллионов рублей. В следующем году поэтапная ликвидация задолженности перед сотрудниками предприятий продолжится.

-У арбитражных управляющих есть инструменты, позволяющие не допускать просрочек по выплатам зарплат. Им необходимо вести грамотную договорную работу с контрагентами, оперативно и своевременно работать с кредиторской задолженностью, избавляться от непрофильных активов и нерентабельных направлений деятельности, уменьшать издержки. Банально на чем-то экономить, но заработную плату выдавать в первую очередь, - подчеркнул представитель общероссийского профсоюза арбитражных управляющих в Кузбассе Александр Шлигель.

По итогам заседания штаба арбитражные управляющие шахт должны будут проработать вопросы дальнейшего сокращения задолженности. Информацию они предоставят 26 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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