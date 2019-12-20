2019-12-20T18:33:16+03:00
Общество

Медаль «За служение Кузбассу»: за какие проекты Анна Цивилева получила награду

Подведены итоги работы Совета по вопросам попечительства в социальной сфере
Мария КОЛОСОВА
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Медаль «За служение Кузбассу»: за какие проекты Анна Цивилева получила награду. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramМедаль «За служение Кузбассу»: за какие проекты Анна Цивилева получила награду. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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По распоряжению губернатора Анна Цивилева получила почетную награду «За служение Кузбассу». Вручение состоялось при подведении итогов работы Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

В созданном год назад Совете Анна Цивилева является председателем. И сейчас подведены первые итоги его работы. Пожалуй, самым масштабным публичным мероприятием в его деятельности можно назвать Международный женский форум в Новокузнецке. Его посетили 2,5 тысячи человек из 15 стран и 39 регионов России. Еще 10 тысяч наблюдали за прямой трансляцией.

За 2019 год члены Совета посетили более 200 учреждений социальной сферы и провели более 100 мероприятий. На эти цели удалось привлечь порядка 30 миллионов рублей.

Также в июле организация выступила с инициативой расширения проекта комплексной реабилитации и возвращения к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве. Для этого было налажено сотрудничество с Фондом социального страхования России.

Для старшего поколения в рамках существующей системы долговременного ухода организация смогла привлечь дополнительное финансирование на покупку оборудования и средств реабилитации. А в рамках проекта «Третье поколение онлайн» в 100 сельских библиотеках области появилась новая техника и было организовано обучение пенсионеров компьютерной грамотности.

Впервые в Юрге открылось комплексное отделение по всесторонней адаптации. Создана совместно с фондом «Неотчуждаемое» творческая мастерская для людей с ментальными нарушениями. Для женщин из юргинской исправительной колонии № 50 разработана программа по социальной адаптации и подготовке к освобождению.

В области медицины Совет инициировал закупку оборудования в ряд территорий, в том числе, предназначенного для реабилитации инвалидов и детей с проблемами передвижения.

При поддержке спонсоров Совет реализовал культурно-образовательный проект «Уроки музыки» и показ музыкального спектакля «Перевернуть игру» народного артиста России Дмитрия Маликова, гастроли московского театра «Et Cetera» под руководством народного артиста России, председателя союза театральных деятелей РФ Александра Калягина. Также для детей организовали благотворительные показы музыкального фильма «Аладдин» и киноверсию спектакля-сказки «Путешествие Алисы» в постановке Новокузнецкого драматического театра. Многие творческие коллективы смогли пополнить свою базу новыми костюмами для выступлений, оборудованием и инвентарем.

В спорте Совет продолжил идею развития скандинавской ходьбы. В частности в Кемерове организовали фестиваль с участием фигуристки Ирины Слуцкой. А в октябре прошли традиционные соревнования «Кубок Арины Тесленко», где участвовали 114 юных спортсменов из Кемерова, Березовского, Кемеровского района, Новокузнецка, Томска.

-Подводя итоги, хочу сказать, что за этот год была проделана огромная работа. Благодарим всех, кто принимает участие в реализации наших проектов – представителей органов власти, депутатского корпуса, социально-ориентированные предприятия, общественные организации и просто неравнодушных людей. В наших планах – дальнейшая реализация в регионе социально-направленных проектов, – отметила Анна Цивилева.

Члены Совета по вопросам попечительства в социальной сфере получили благодарность правительства Кузбасса за проделанную работу, а председателю Совета Анне Цивилевой вручена медаль «За служение Кузбассу». Награду вручил первый заместитель главы региона Вячеслав Телегин, а сам губернатор Сергей Цивилев кратко резюмировал итоги работы организации.

-30 ноября в регионе начал свою работу Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Совет стал пятым в стране. Рад, что за этот небольшой период к деятельности Совета присоединилось столько кузбассовцев, благодаря которым оказана реальная помощь жителям, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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