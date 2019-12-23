Поймали на рукавичку: кемеровчане вытянули щуку весом 10,5 килограмм

Когда рыбаки хвастают уловом, они неправдоподобно широко разводят руки в стороны. Но только не кемеровчане Александр Новицкий и Александр Сумкин. Их последнему улову – щуке в 10,5 килограмма – завидуют все кемеровчане!

В то утро двое друзей из Кедровки решили немного порыбачить. Чтобы далеко не ехать, отправились на озеро, принадлежащее рыбхозу. Клев был так себе – три окунька за два часа. Парни почти отчаялись вернуться домой с хорошим уловом, как вдруг один из них решил соорудить жерлицу (снасть для ловли на живца). Взял кусок плетенок нитки со старого спиннинга, тройник, поводок, намотал плетенку на бутылку, насадил недавно пойманного окунька да забросил в лунку.

Огромная щука! ФОТО: Александр Новицкий

- Минут через 20 минут обратил внимание на то, что бутылка с ниткой лежит не на своем месте - поклевка! Я бегом туда... Хватаю нитку – есть! – с рыбацким азартом рассказывает Александр Новицкий. - Думал, там щука килограмма на 3-4, но немного ошибся.

Такие крупные экземпляры уже бывали в рыбацкой коллекции Александра, вот и в этот раз он был готов к долгой и упорной борьбе со щукой. Кто кого? Рыбина тянула сильно и уверенно. Друзья-кемеровчане тоже не сдавались. Лунку присыпали снежком, чтобы не напугать щуку, и спокойно вели ее к лунке. Полчаса шла тихая борьба с рыбой!

- На мгновение в лунке показалась огромная пасть, а затем и спина необъятных размеров, глаза наши округлились до небольших чайных блюдец, - продолжает рассказ Александр.

Та самая отобранная рыбой рукавичка. ФОТО: Александр Новицкий

Дважды мужчины пытались подцепить щуку форелевым багром – и дважды он разгибался. И лишь с третьей попытки – как в сказке! - завели голову рыбы в лунку. И тут оказалась, что та слишком мала, и достать огромную щуку не получится! Пришлось на ходу импровизировать и руками и деревянной ручкой от черпачка тащить щуку на лед. Щука не сдавалась, сопротивлялась – даже рукавичку у одного из рыбаков стащила – да так и не выпустила из зубов. Но – вытащили, одолели царь-щуку! Потом замерили, и оказалось, что ее длина составляет 113 сантиметров, а вес – 10,5 килограмма!

- Эмоции в тот момент переполняли, сердце билось со страшной силой, а кислорода в легких не хватало, - до сих пор задыхаясь от восторга рассказывает Александр. - Мы знаем, что здесь есть экземпляры и большего размера. Слышали истории, но никак не ожидали оказаться героями одной из них.

Во-от такую рыбу поймали! ФОТО: Александр Новицкий

Достойный трофей! А кемеровчане, рассказывая о своем грандиозном улове, по праву широко-широко разводят руки: «Во-от такую щуку поймал!» И ведь ничуть не преувеличивают!