2019-12-23T15:26:00+03:00
Общество

Поймали на рукавичку: кемеровчане вытянули щуку весом 10,5 килограмм

Метровую рыбу из лунки вытаскивали вдвоем
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Поймали на рукавичку: кемеровчане вытянули щуку весом 10,5 килограмм. ФОТО: Александр НовицкийПоймали на рукавичку: кемеровчане вытянули щуку весом 10,5 килограмм. ФОТО: Александр Новицкий
Изменить размер текста:

Когда рыбаки хвастают уловом, они неправдоподобно широко разводят руки в стороны. Но только не кемеровчане Александр Новицкий и Александр Сумкин. Их последнему улову – щуке в 10,5 килограмма – завидуют все кемеровчане!

В то утро двое друзей из Кедровки решили немного порыбачить. Чтобы далеко не ехать, отправились на озеро, принадлежащее рыбхозу. Клев был так себе – три окунька за два часа. Парни почти отчаялись вернуться домой с хорошим уловом, как вдруг один из них решил соорудить жерлицу (снасть для ловли на живца). Взял кусок плетенок нитки со старого спиннинга, тройник, поводок, намотал плетенку на бутылку, насадил недавно пойманного окунька да забросил в лунку.

Огромная щука! ФОТО: Александр Новицкий

Огромная щука! ФОТО: Александр Новицкий

- Минут через 20 минут обратил внимание на то, что бутылка с ниткой лежит не на своем месте - поклевка! Я бегом туда... Хватаю нитку – есть! – с рыбацким азартом рассказывает Александр Новицкий. - Думал, там щука килограмма на 3-4, но немного ошибся.

Такие крупные экземпляры уже бывали в рыбацкой коллекции Александра, вот и в этот раз он был готов к долгой и упорной борьбе со щукой. Кто кого? Рыбина тянула сильно и уверенно. Друзья-кемеровчане тоже не сдавались. Лунку присыпали снежком, чтобы не напугать щуку, и спокойно вели ее к лунке. Полчаса шла тихая борьба с рыбой!

- На мгновение в лунке показалась огромная пасть, а затем и спина необъятных размеров, глаза наши округлились до небольших чайных блюдец, - продолжает рассказ Александр.

Та самая отобранная рыбой рукавичка. ФОТО: Александр Новицкий

Та самая отобранная рыбой рукавичка. ФОТО: Александр Новицкий

Дважды мужчины пытались подцепить щуку форелевым багром – и дважды он разгибался. И лишь с третьей попытки – как в сказке! - завели голову рыбы в лунку. И тут оказалась, что та слишком мала, и достать огромную щуку не получится! Пришлось на ходу импровизировать и руками и деревянной ручкой от черпачка тащить щуку на лед. Щука не сдавалась, сопротивлялась – даже рукавичку у одного из рыбаков стащила – да так и не выпустила из зубов. Но – вытащили, одолели царь-щуку! Потом замерили, и оказалось, что ее длина составляет 113 сантиметров, а вес – 10,5 килограмма!

- Эмоции в тот момент переполняли, сердце билось со страшной силой, а кислорода в легких не хватало, - до сих пор задыхаясь от восторга рассказывает Александр. - Мы знаем, что здесь есть экземпляры и большего размера. Слышали истории, но никак не ожидали оказаться героями одной из них.

Во-от такую рыбу поймали! ФОТО: Александр Новицкий

Во-от такую рыбу поймали! ФОТО: Александр Новицкий

Достойный трофей! А кемеровчане, рассказывая о своем грандиозном улове, по праву широко-широко разводят руки: «Во-от такую щуку поймал!» И ведь ничуть не преувеличивают!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей
Родители из Самарской области не хотят отказываться от малышек, но не понимают, как подобную ситуацию допустил банк, почему не сработало страхование жизни и что вообще делать дальше
Новости 24
Фуру выкинуло на обочину кузбасской трассы из-за снегопада
С автомойки в Кузбассе таинственно исчез Гудини
Жительницу Кузбасса не взяли на работу, потому что она - женщина
Жителя Кузбасса будут судить за попытку дать взятку полицейским
Накануне Нового года в Кузбассе похолодает до -32 градусов
В Кузбассе впервые заселили дом по программе сейсмоустойчивости
Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях
Клиенты Россельхозбанка в Киселевске получили бесплатный Wi-Fi
Ползарплаты на кредит: сколько кузбассовцы должны банкам
Депутат из Новокузнецка возглавила областной департамент
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе
Серьезное ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове спровоцировало пробку
Из-за подозрительного предмета в кузбасском городе оцепили дом
Кузбассовец назвал незнакомцу несколько цифр и потерял 80 тысяч
Высокий мужчина в футболке пропал в кузбасском городе
Сбил насмерть и скрылся: в Кузбассе разыскивают сбежавшего автомобилиста
Похолодание и усиление ветра придут в Кузбасс 23 декабря
На выборах 22 декабря активнее всего голосует Прокопьевский район
Сергей Цивилев поздравил энергетиков Кузбасса с профессиональным праздником
«Как в будущем побывал»: замгубернатора Кузбасса Андрей Панов проехал на беспилотном «КамАЗе»
Молодой водитель спровоцировал смертельное ДТП в Кузбассе
Новокузнечанка присвоила чужой телефон и поплатилась за это
В Кемерове на пешеходном переходе погибла многодетная мать
«Это прекрасная идея!»: Владимир Машков поддержал создание землячества кузбассовцев
Елочка из автомобилей: новокузнечане организовали новогодний автофлешмоб
За старую рану кузбассовца страховщик заплатит 615 тысяч рублей